Na de geboorte van haar tweede kindje ging Lesley-Ann Poppe door de hel

Lesley-Ann Poppe kijkt met gemengde gevoelens uit naar Moederdag. Enerzijds belooft het een bijzondere dag te worden, want haar zes maanden oude zoontje Gabriël is er voor de eerste keer bij. Anderzijds had het nog specialer kunnen zijn. Lesley-Ann Poppe was namelijk zwanger van haar derde kindje. Helaas kreeg ze twee weken geleden een miskraam. Dat vertelt ze in Story.

“Kevin en ik keken enorm uit naar deze zwangerschap en als het dan misloopt, doet dat pijn”, zegt Lesley-Ann Poppe. “Vooral de eerste twee dagen na de miskraam heb ik het heel moeilijk gehad. Er zijn veel tranen gevloeid. Maar ondertussen heb ik het verwerkt. Ik wil wat gebeurd is ook niet wegduwen, vandaar dat ik er openlijk over praat.”

Op het moment van de miskraam was ze twee maanden zwanger. “Mocht het na vijf of zes maanden zwangerschap mislopen, had ik het veel erger gevonden”, zegt ze. “Er zal wel een goede reden zijn geweest waarom de natuur dit beslist heeft. Misschien was mijn lichaam er nog niet klaar voor, of was het vruchtje niet levensvatbaar. Het heeft gewoon niet mogen zijn.”

Toch hoopt ze snel opnieuw zwanger te worden. “Deze korte zwangerschap heeft me alleszins wel doen beseffen dat ik heel graag een derde kind wil”, klinkt het.