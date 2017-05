Woeste circusleeuw keert zich tegen dierentemmer voor ogen van geschokte kinderen

Er zijn huiveringwekkende beelden opgedoken van een circusleeuw die zich plots tegen zijn trainer keerde voor de ogen van talloze schreeuwende kinderen. Het woeste beest werd gefilmd terwijl hij bovenop de leeuwentemmer zat tijdens een circusvoorstelling in het Franse Doullens. De man kon ternauwernood ontsnappen uit de klauwen van het roofdier en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het onthutsende incident gebeurde zondag tijdens een voorstelling van Buffalo Circus, een rondtrekkende act die zijn tenten had opgezet op een parking in Doullens, een stad in het noorden van Frankrijk. Volgens getuigen wilde de leeuwentemmer aan de laatste fase van zijn voorstelling beginnen, toen het fout liep. “Zoals gewoonlijk wilde hij het dier door zijn benen laten lopen om de leeuw zo terug naar zijn kooi te sturen”, verklaarde een familielid van de leeuwentemmer aan de Franse krant Courrier Picard. “Plots sprong het dier bovenop hem.” Werknemers van het circus slaagden er uiteindelijk in om het dier te verjagen door een brandblusapparaat leeg te spuiten.

De 30-jarige leeuwentemmer werd woest bij de keel gegrepen voor de ogen van een twintigtal kinderen, die zwaar onder de indruk waren van het traumatiserende incident. “Mijn dochter wil nooit meer naar het circus gaan”, schreef de vrouw die bovenstaande video op Facebook publiceerde. “Ze heeft de hele nacht gehuild. Zoiets jaagt kinderen enorm veel schrik aan.”

De onfortuinlijke leeuwentemmer werd zwaargewond per helikopter naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, waar hij in allerijl moest worden verzorgd. Hij had verschillende kneuzingen door de poten van de grote leeuw en enkele gapende wonden waar het dier hem had gebeten.

Het is voorlopig onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het circus, maar de lokale overheid onderzoekt de zaak en overweegt om de leeuw te euthanaseren. De directie van het circus verdedigt deze keuze: “Hij heeft iemand aangevallen en daarmee getoond dat hij zich dominant voelt tegenover ons. We kunnen niet meer met de leeuw werken.” De video van de schokkende aanval werd druk bekeken op sociale media, waar de meeste kijkers oproepen om alle wilde dieren uit circusvoorstellingen te bannen.