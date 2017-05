Grijze haren en kaalheid, deze boosdoeners veroorzaken ze

Per toeval hebben enkele Amerikaanse wetenschappers ontdekt wat nu precies grijze haren en kaalheid veroorzaakt. Ze konden bij muizen de cellen lokaliseren die verantwoordelijk zijn voor waar heel wat vrouwen en mannen als de dood voor zijn.

Wetenschappers van de University of Texas Southwestern Medical Center waren bij muizen onderzoek aan het uitvoeren naar zeldzame tumoren die op zenuwen groeien toen ze per ongeluk uitkwamen bij een verklaring voor grijze haren en kaalheid. "Ook al waren we met dit proces gestart om te kunnen begrijpen hoe sommige tumoren zich vormen, uiteindelijk ontdekten we de cel die haren doet groeien", zegt hoofdauteur Dr. Lu Le.

Het gaat om het eiwit dat de naam KROX20 draagt en huidcellen in haarzakjes doet veranderen waarna nog een ander eiwit wordt aangemaakt, de stamcelfactor (SCF). Bij muizen lijken deze twee eiwitten de sleutelfiguren te zijn voor kaalheid en het krijgen van grijze haren. Toen de onderzoekers namelijk de cellen verwijderden die KROX20 produceren, stopten de muizen met het aanmaken van haar en werden ze kaal. Toen ze het SCF-gen uitschakelden, werd het haar van de muizen wit.

Dr. Le geeft aan dat meer onderzoek wel nog nodig is om uit te vissen of ook bij mensen hetzelfde proces van toepassing is. "Met deze kennis hopen we in de toekomst wel deze cosmetische problemen te kunnen corrigeren", besluit hij.