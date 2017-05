Thalys-trein geblokkeerd vlak bij Mechelen, reizigers na uur geëvacueerd

Sint-Katelijne-Waver - De Thalys-trein naar Amsterdam staat dinsdagochtend al een tijdje geblokkeerd in Sint-Katelijne-Waver, vlakbij Mechelen. Tientallen reizigers worden geëvacueerd. Wat er net aan de hand is, was lange tijd niet duidelijk. Volgens de NMBS gaat het om een defect aan de trein.

De reizigers konden een hele tijd niet van de trein, vertelt een lezer ons. “De deuren worden niet geopend, ook al staat de Thalys-trein vlakbij het station van Sint-Katelijne-Waver”. Volgen de lezer is de politie en Securail aanwezig, maar wordt er geen info gegeven over waarom de trein stilstaat.

Intussen werden de reizigers wel geëvacueerd, zo blijkt uit foto’s die op Twitter verschijnen.

@thalys_fr train arrêté, aucune info sur le train backup... shame on you ! pic.twitter.com/VurZYnzYJj — ArnaudBeaufeist (@arnaudbeaufeist) May 9, 2017

@thalys_fr You have worst service ever. Shame on you. pic.twitter.com/9ujDtWFAUt — Raillard Benoit (@Raillard) May 9, 2017

Boze reizigers

De trein heeft intussen al meer dan 80 minuten vertraging, zo blijkt uit berichten op Twitter. Reizigers werden nauwelijks geïnformeerd over wat er aan de hand was, zo reageren Twitter-gebruikers.

Thalys 9303: Thalys Amsterdam Centraal a 09:42 heeft een vertraging van ongeveer 80 minuten. — NS International (@NSInt_info) May 9, 2017

@thalys_fr The train to Amsterdam blocked in countryside. Over 1 hour delay. Your service is a disaster. Woke up at 4.30 for nothing. — Raillard Benoit (@Raillard) May 9, 2017

@thalys_fr you made me miss my flight. Worker told me of a compensation form. Please contact me. — Elias Yarahuan (@elias_yarahuan) May 9, 2017

@thalys_en waiting outside no info at all. Who will make #thalys great again. pic.twitter.com/KCBAGGUgCj — Brussels only (@Belgium_travels) May 9, 2017

Bloqués au milieu de nul part ... aucune explication ... merci @thalys_fr pic.twitter.com/2RzbCLwEoY — Mickaël Cornou (@MickaelCornou) May 9, 2017

@thalys_nl 9303 Paris - Amsterdam. Got canceled in the meantime. Incidents can happen. It's just the complete lack of reliable communication ... — Els bouters (@EBouters) May 9, 2017

Vlucht gemist

Sommige reizigers op Twitter melden dat ze hun vlucht in Schiphol, Amsterdam, gemist hebben door de grote vertraging van de trein:

@thalys_fr you made me miss my flight. Worker told me of a compensation form. Please contact me. — Elias Yarahuan (@elias_yarahuan) May 9, 2017

Excuses

Waarom de trein al een hele tijd stil staat, was lange tijd niet duidelijk. Intussen communiceerde de NMBS via Twitter dat de trein defect is.

Thalys excuseert zich alvast voor de problemen. Er wordt een vervangtrein voorzien:

@belgium_travels Our apologies for the problems. A replacement is foreseen in Brussels. You can fill in the form: https://t.co/VIiU3AG6Ca — Thalys (@thalys_en) May 9, 2017