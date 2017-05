Circus Oranje: op voorstelling Advocaat... wordt vooral met modder gegooid naar anderen

Dinsdagmorgen werd Dick Advocaat officieel voorgesteld als nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. De Nederlandse coach was zelf niet aanwezig op de voorstelling in Zeist, waar het grootste deel van de persconferentie ging... over een andere coach. Technisch directeur Hans van Breukelen, die op slechte voet leeft met de Nederlandse pers, bleef maar vragen krijgen over Henk ten Cate, die ook in de running was voor de job. “Ik ben blij dat hij geen bondscoach is geworden”, was Van Breukelen hard.

LEES OOK: Nederlandse voetbalbond bevestigt Dick Advocaat als nieuwe bondscoach

De opvallende persconferentie was een zoveelste hoofdstuk in de Oranje-soap bij onze noorderburen. De Telegraaf bracht eerder al naar buiten dat technisch directeur Hans van Breukelen in de voorbije winter nog zes maanden de tijd kreeg van de Nederlandse bond om zich te bewijzen als TD. Van Breukelen krijgt in Nederland veel kritiek door de chaotische manier waarop de nieuwe bondscoach werd gekozen. Op de persconferentie dinsdag wilde hij zijn lot alvast niet binden aan dat van Advocaat en het al dan niet behalen van het WK: “Ik heb geen zin om op zaken vooruit te lopen. Dat zien we dan wel weer.”

Het is al even publiekelijk oorlog tussen Hans van Breukelen, de technisch directeur bij de KNVB, en de Nederlandse pers. Aanleiding is het gesprek dat Van Breukelen had met de Nederlandse trainer Henk ten Cate over de job van bondscoach. Volgens Ten Cate had Van Breukelen hem in een verkennend gesprek beloftes gedaan.

Hans van Breukelen: 'Lijkt alsof spelers, journalisten en coaches tegenwoordig op één kussen slapen.' — Simon Zijlemans (@SimonZijlemans) May 9, 2017

Ten Cate had de gesprekken met Van Breukelen opgeslagen op zijn telefoon en speelde die door aan een journalist van het Nederlandse Voetbal International. “Ik heb met Henk twee lange en goede gesprekken gehad. Omdat ik hem niet kende, wilde ik daarvoor de tijd nemen. Maar ik snap niet dat hij dacht dat hij de nieuwe bondscoach zou worden. Hij heeft me zelf op het vliegtuig richting Istanboel gezet, hij wist dat ik nog met Dick Advocaat ging praten. Dus ik kon geen toezegging gedaan hebben”, gaf Van Breukelen op de persconferentie uitleg.

Hans van Breukelen: "Ik heb me verbaasd over uitspraken Henk ten Cate." pic.twitter.com/uCa0FIHRgb — FOX Sports (@FOXSportsnl) May 9, 2017

“Ik heb hem nooit gezegd dat hij bondscoach zou worden, omdat ik terugkwam uit Turkije met twee koppeltjes (Advocaat-Gullit en Ten Cate-Rutten, red.). Toen die koppels uit elkaar vielen, was het voor Henk duidelijk dat hij het niet zou worden. Toen heeft hij gezegd dat hij een perscommuniqué naar buiten zou brengen.”

“Als ik persoonlijke gesprekken heb, vind ik het normaal om dat tussen twee mensen te laten. Dat is voor mij altijd een uitgangspunt. En dan zie ik dat mijn gesprekken ergens worden opgetekend. Ik vind het bijna onbeschoft dat hij (Ten Cate, red.) me niet zegt dat iemand meeluistert. Dan ben ik uiteindelijk heel erg blij dat hij niet de bondscoach geworden is.”