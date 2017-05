Peter Van de Veire bevestigt: volgend jaar geen ‘Eurosong’

In een interview met de website Songfestival.be heeft radio- en televisiepresentator Peter Van de Veire bevestigd dat er volgend jaar geen ‘Eurosong 2018’ zal georganiseerd worden in Vlaanderen. De VRT zal zelf, intern, een kandidaat voor het Eurovisiesongfestival selecteren en er komt dus geen langlopende verkiezing op tv.

Peter Van de Veire bereidt zich op dit moment in Kiev voor op het Eurovisiesongfestival, dat hij zal becommentariëren op Eén. De website Songfestival.be interviewde hem en in dat interview bevestigt Van de Veire dat we geen ‘Eurosong 2018’ op tv moeten verwachten. In plaats daarvan zal de VRT zelf een kandidaat afvaardigen en wordt de nieuwe, Belgische deelnemer achter gesloten deuren verkozen.

“We gaan geen wedstrijd meer doen, maar we gaan binnen de VRT iemand afvaardigen”, aldus Van de Veire. “In plaats van, zoals vorig jaar, vijf mensen te selecteren, gaan we ditmaal voor één duidelijke keuze gaan. Net zoals bij Tom Dice, jaren geleden.”

Een formule die trouwens al enkele jaren, met wisselend succes, wordt toegepast door de RTBF.

Bekijk hieronder het volledige interview. Het bewuste fragment zie je vanaf 14.20.