Boze taxichauffeurs houden verkeer op, Brusselse avondspits dreigt in soep te draaien

Brussel - Misnoegde taxisbestuurders veroorzaken dinsdagmiddag heel wat verkeershinder in Brussel. Een tweehonderdtal chauffeurs trekt langzaam via de kleine ring naar het Zuidstation. Aan elke tunnel wordt gestopt en wordt het verkeer opgehouden. De sector is misnoegd over het nieuwe taxiplan dat minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) onlangs op tafel legde.

Het taxiplan van Smet biedt een legaal kader voor particuliere taxidiensten zoals Uber en Djump, waarbij gebruiker en chauffeurs via een app met elkaar in contact kunnen komen. De traditionele taxisector verzet zich met man en macht ertegen, omdat het volgens hen de deur open zet naar oneerlijke concurrentie en sociale fraude.

Het plan is erg omstreden, zowel bij taxichauffeurs als politici.