Ze mishandelden hun 7-jarig zoontje zo erg dat het zijn dood werd. Dan voerden ze zijn lichaam aan de varkens

De laatste maanden van het leven van de kleine Adrian Jones waren een ware hel. Hij werd opgesloten achter een douchedeur, moest uren in een buitenzwembad rechtstaan met water tot aan zijn nek, werd vastgebonden, verhongerd en geslagen. Alsof dat nog niet genoeg was, voederden zijn ouders zijn lichaam uiteindelijk aan de varkens.

Michael Jones (46), de vader van de arme jongen, heeft nu van een rechter in het Amerikaanse Kansas City levenslang gekregen voor de moord op zijn zoon. Eerder had ook zijn vrouw Heather (31), Adrians stiefmoeder, al dezelfde straf toebedeeld gekregen.

Michael Jones en zijn vrouw Heather

Van de zevenjarige Adrian Jones bleef uiteindelijk alleen nog een zak beenderen over. De jongen werd door zijn stiefmoeder steevast ‘de jongen’ genoemd, ze weigerde hem bij zijn eigen naam te noemen. Terwijl zij en Adrians vader goed zorgden voor hun zes meisjes, werd Adrian zwaar mishandeld.

De ouders legden hun misbruik in ontzettende foto’s en video’s vast, beelden die in de rechtbank als bewijzen werden aangehaald. Zo was er een video van begin januari waarin de jongen aan handen en voeten was geboeid. Met niet meer dan een t-shirt aan moest hij de kou trotseren. In de video probeert Adrian van een beker te drinken die hij niet kan oppakken, omdat zijn handen geboeid zijn.

Op foto’s is te zien hoe zijn ouders snijplanken aan zijn lichaam bonden om hem te dwingen recht te blijven staan. Een close-upfoto van zijn lippen toont hoe de kleine jongen zich een weg probeerde te kauwen door de kleine gevangenis die zijn ouders in de douche hadden gecreëerd. Een andere foto toont hoe de jongen tot aan zijn nek in het ijskoude water van een het buitenzwembad moet staan. Op nog een andere hangt hij ondersteboven een inversietafel, een soort fitnesstoestel, geblinddoekt en vastgebonden aan handen en voeten.

Toen Adrian uiteindelijk van ontbering stierf, kreeg hij niet eens een begrafenis. De jongen werd aan zes varkens gevoederd, varkens die zijn vader speciaal had gekocht om van zijn lichaam af te geraken.