Fietser kritiek na zware botsing met auto in Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren - Aan de Stationsstraat op de grens van Houthalen-Helchteren met Heusden-Zolder is deze namiddag een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval.

Het slachtoffer wilde de straat oversteken, maar werd gegrepen door een auto. De klap was zo hevig dat de fietser nog werd meegesleurd tot aan de andere kant van de overweg. Een MUG team snelde ter plaatse om de fietser te reanimeren. Hij is intussen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was ook de Stationsstraat lange tijd afgesloten voor het verkeer.