Het langverwachte moment is daar voor de fans van de internationale liedjeswedstrijd: het Eurovisiesongfestival van 2017 gaat van start. In Kiev zijn ze er alvast klaar voor, maar ook hier in België kan je maar best voorbereid zijn, als je graag meedoet als jury vanuit je luie zetel. Om het jullie gemakkelijk te maken kan je hier je Nieuwsblad scoreblad downloaden.