Riejanne deelt haar leven met twee mannen: “In het weekend slaap ik bij Ad, in de week bij Bas”

Meestal ben je in een relatie met zijn tweetjes, maar dat is niet altijd het geval. Zo kiezen sommige mensen ervoor om hun leven te delen met meerdere personen. Riejanne van de Biezen-Bosch uit Nederland bijvoorbeeld: zij is al 12 jaar samen met Bas en al 6 jaar met Ad. Zij doet haar verhaal aan EditieNL omdat ze het taboe over polyamoreuze relaties wil doorbreken.

Polyamorie heeft veel verschillende vormen. Je kan met meerdere mensen tegelijk en allemaal ook onderling een relatie hebben. Of misschien is er één iemand die er twee relaties op nahoudt, terwijl de andere partner daar ook mee akkoord gaat.

1 bed voor Bas, 1 bed voor Ad

Riejanne rekent zichzelf tot de laatste categorie. “Eerst was er Bas, 12 jaar geleden. En zes jaar geleden hebben we er Ad bij gekregen”, vertelt ze aan EditieNL. “We kennen hem van de swingersclub waar hij met zijn toenmalige vrouw was, terwijl ik ernaartoe kwam met Ad.” Daar raakten de twee verliefd op elkaar.

Toen ze dat tegen Bas zei, bleek dat helemaal geen probleem. Hij vond de driehoeksrelatie een goed idee. En dat loopt vlot. “In mijn slaapkamer staan twee verschillende bedden. Eén voor met Bas tijdens de week en één voor met Ad tijdens het weekend. De mannen zelf slapen niet samen. In het begin was het even wennen, maar wanneer je bent geautomatiseerd, gaat het al gemakkelijker”, aldus Riejanne.

“Mannen zijn veel simpeler dan vrouwen”

Haar twee mannen zijn nooit jaloers, zegt de vrouw. Maar ze denkt dat het vooral zo is, omdat het mannen zijn. “Dat is veel simpeler dan vrouwen. Mannen hebben niet snel de neiging elkaar te moeten aftroeven, iets wat veel vrouwen wel hebben. Mijn man had eerder een relatie met een vrouw erbij, waarin zij dingen deed die ik niet deed, waardoor het een soort wedstrijdje werd. Dat is bij mannen niet.”

Haar omgeving reageert heel positieve op hun relaties. Sterker nog: ze zijn zelfs heel enthousiast. “In mijn familie hebben er nog een polyamoreuze relatie, dus ze keken niet vreemd op. En ook Bas had al eerder een tweede vrouw, dus we weten al hoe het werkt.”

Eentje meer of minder...

Voor Riejanne hoeft het niet bij een driehoeksrelatie te blijven. “Als het aan mij ligt, mag er gerust nog iemand bij. Maar er moet wel echt een klik zijn tussen ons allemaal, dat is het allerbelangrijkste”, aldus de vrouw.

Video: EditieNL