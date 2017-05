Woning barst en scheurt door werken in straat

Kortrijk - De woning van Hilde Hellin in de Rekollettenstraat in Kortrijk vertoont steeds meer barsten en scheuren. De oorzaak zijn de werken aan de nabijgelegen site Eandis waar woningen worden gebouwd. “Ik word letterlijk ziek van de situatie”, zucht Hilde.

Ik hoop op een oplossing. Ik heb geen zin in een juridisch gevecht Hilde Hellin

Het gaat van kwaad naar erger. Dat zegt Hilde Hellin uit de Recollettestraat in Kortrijk. Sinds de werken zijn gestart op de site Eandis, davert, verzakt en barst haar woning. Vorige donderdag raakten brokstukken los van een slaapkamerraam.

“Eerst waren er vochtproblemen, maar dat was nog maar het begin. Overal kwamen barsten en verzakkingen zichtbaar. Op het terras, in de keuken, in de voorkamer en nu ook aan de gevel van mijn woning, wellicht omdat de werken aan de overkant van de straat gestart zijn. Vorige week viel het voegwerk uit de gevel. De maat is vol. Ik word er ziek van. Vandaag (gisteren, nvdr.) bleef ik in bed. De problemen wegen op me.”

Hellin trok nog eens aan de alarmbel. “Toen ik in februari voor de eerste keer alarm sloeg, is er een expert langskomen. Ik vermoed dat het expertiseverslag duidelijk is, maar ik weet het niet. De man mocht er niets over zeggen. Sindsdien heb ik niemand meer gehoord. Ik ga alle partijen in gebreke stellen, maar hoop op een oplossing. Ik heb geen zin in een juridisch gevecht. Vijf jaar geleden kocht ik deze woning. Sinds vijf jaar woont er niemand in het huis links van me. Rechts heb je een cabine van Eandis. Ik heb indertijd 10.000 euro moeten investeren in betere ramen om een lening te krijgen. Nadien heb ik geweigerd om het huis aan Eandis te verkopen. En nu dit.”

“Geen tweede Fort-instorting”

Ook de nabije school De Sprong heeft last. “Het losmaken van gewelven veroorzaakt heel wat overlast”, zegt directrice Hilde Malfrère. “Ik hoop dat alles vlug achter de rug is. In het gedeelte van de school dat tegen de site van Eandis ligt, hebben we waterschade. Ondertussen is dat deel afgedekt. Ik wil hier geen tweede Fort-instorting meemaken.”

De bouwheer moet massieven en vloerplaten verwijderen en die zijn blijkbaar extreem zwaar gewapend. Tijdens de paasvakantie is gewerkt aan de zone die aan de school De Sprong grenst, maar de andere werken zijn nog niet voltooid. “Ik zie dat er woningen komen tegen onze schoolmuur en dat de tuintjes naar ons gericht zijn. Veel graafwerk komt er dus straks niet aan te pas. Gelukkig maar.”

De aannemer belooft zijn verantwoordelijkheid te nemen. “In januari vorig jaar is een plaatsbeschrijving van de woning gebeurd”, zegt Bert Moerkens van de Deme-groep die de werken uitvoert. “Wij hebben als aannemer gedaan wat we moesten doen en ook gecommuniceerd met de buurt. Als zou blijken dat er schade is bij mevrouw door ons, dan nemen we onze verantwoordelijkheid.”

Hellin hoopt dat de stad Kortrijk haar bijstaat.