Man hangt wekenlang dood in boom, niemand die iets opmerkt

De Duitse stad Mönchengladbach is dinsdagochtend opgeschrikt door een luguber overlijden. Een toevallige passant zag namelijk een lijk in verregaande staat van ontbinding in een boom hangen. De politie onderzoekt momenteel de identiteit van de man.

Het lichaam van de jongeman, dat in een boom hing in een drukbewoonde omgeving, zou al voor meer dan drie maanden in de boom gehangen hebben. Al die tijd had niemand iets door.

Uit eerste autopsieresultaten blijkt intussen dat de man mogelijk doodgevroren zou zijn, nadat hij een overdosis medicatie had genomen. Voorts zouden er ook geen derden betrokken zijn bij het incident; de jongeman zou zelf in de boom geklommen zijn.

De politie probeert nu op basis van DNA-analyse de identiteit van de man te achterhalen. Eind deze week zou er resultaat moeten zijn.