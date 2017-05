Van thermometer tot pil, zo vind je het ideale voorbehoedsmiddel

Bijna 8 op 10 Belgische vrouwen kiezen voor de pil als anticonceptiemiddel. Ondanks de onheils­berichten over een verminderd libido of een verhoogd risico op depressie. En ondanks de vele alternatieven, die er de afgelopen jaren zijn bijgekomen. Wij gidsen u door het steeds groter wordende land van de anticonceptie. Voor haar én uiteraard ook voor hem. Want een zwangerschap voorkomen hoeft niet per se een vrouwenzaak te blijven.