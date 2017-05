Luc Sels nipt verkozen als nieuwe rector KU Leuven na bitse strijd met Rik Torfs

Leuven - Na een turbulente verkiezingsperiode is er eindelijk witte rook: Luc Sels is met een nipte meerderheid verkozen als nieuwe rector van de KU Leuven. Hij verslaat daarmee de aftredende rector Rik Torfs. Dat heeft de universiteit dinsdagavond bekendgemaakt.

Luc Sels behaalde 1088 gewogen stemmen (50,58 %) tegenover 1040 gewogen stemmen (48,35 %) voor Rik Torfs. Er werden 23 (1,07%) blanco stemmen uitgebracht. Een heel nipte uitslag dus.

“Rangen sluiten”

“Ik wil iedereen van harte bedanken voor de steun. Ik zal mijn uiterste best doen om de verwachtingen die gecreëerd zijn volledig in te willigen”,laat Sels weten in een eerste reactie.

“Ik besef dat er de laatste dagen commotie ontstaan rond deze verkiezingen en besef dat de afstand tussen beide stemmingen niet reusachtig groot is. Ik zal mij dan ook heel hard inspanningen om ervoor te zorgen dat alle rangen gesloten geraken en dat er een draagvlak in de breedte gecreëerd wordt, zodat we er vanaf 1 augustus samen met z’n allen vlot tegenaan kunnen.”

Aftredend rector Rik Torfs is naar eigen zeggen “heel dankbaar” dat hij de functie vier jaar heeft mogen uitoefenen “met een team van ongelooflijk sterke vicerectoren”.

“Ik wil graaf Luc Sels feliciteren en wens hem heel veel succes”, aldus Torfs.

Van decaan tot rector

Luc Sels (50) is socioloog en al sinds 8 jaar de decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Hij studeerde af aan de KU Leuven in 1989 als licentiaat sociale wetenschappen.

In 1996 werd hij docent aan deze faculteit en sinds 2004 is hij er gewoon hoogleraar. Aan de KU Leuven was hij sinds 2013 rectoraal adviseur Integratie. Hij is ook directeur van het Steunpunt Werk, voorzitter van het Vlaams partnerschap Duaal Leren en lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

De afgelopen dagen en weken was er heel wat heisa rond de rectorverkiezingen in Leuven. Zo riep de directeur-generaal van de rectorale diensten Jos Vaesen vorige week op om “betrouwbare” proffen in het buitenland zeker te doen stemmen. Alleen betrouwbare, “want zij kunnen het verschil maken”. Een omstreden oproep.

Toch oordeelde Herman Daems, voorzitter van de verkiezingscommissie, afgelopen zaterdag dat Vaesen geen “onoorbare” handelingen had gesteld. De Studentenraad vond het wel erg voorbarig dat Daems tot die conclusie was gekomen zonder overleg met de verkiezingscommissie.

“Geen fouten”

Na alle commotieliet Vaesen maandag weten dat hij zijn ontslag gaf als directeur-generaal. In een brief die de commissie van Vaesen ontving beklemtoont hij evenwel “dat hij geen fout begaan heeft”.

Maandag was er dan een incident omdat voorzitter Herman Daems tegen de wil van de kiescommissie in aan de kiesgerechtigden een mail verstuurde met een afsluitende tekst van enkel Rik Torfs.

Als reactie op de gebeurtenissen van afgelopen dagen heeft de Studentenraad KU Leuven beslist om zich terug te trekken uit de verkiezingscommissie.