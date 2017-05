Hersenbloeding voor Vandenbergh: “Stijn bloedde uit neus en mond. Er was grote paniek"

BIG crash splits the peloton. Hope all are ok #4joursdedunkerque St1 LIVE @ https://t.co/s2jecru4o8 #4jdd pic.twitter.com/fY0zixm6GC

Stijn Vandenbergh (33) liep gisteren een hersenbloeding op bij een massale valpartij in de openingsrit van de Vierdaagse van Duinkerke. Indien zijn toestand morgen of overmorgen stabiel is, wordt hij vanuit de spoed van Valenciennes naar het UZ in Gent overgebracht. “Er wachten hem enkele maanden revalidatie”, zegt de Amerikaanse wedstrijdarts Jonathan Edwards.

De eerste beelden waren verschrikkelijk. Stijn Vandenbergh lag onbeweeglijk languit op het wegdek. Buiten bewustzijn. Hij was het zwaarste slachtoffer van een crash met een vijftigtal renners. Vandenbergh was even het bewustzijn kwijt en werd met een zuurstofmasker op in de ambulance gelegd.

“Hij bloedde uit neus en mond. Er was grote paniek”, getuigde ploegleider Hilaire Van der Schueren die vorig jaar nog de betreurde Antoine Demoitié in Gent-Wevelgem verloor. “Renners stonden te krijsen. De ambulance kon niet meteen door.”

Gisteravond onderging de renner van AG2R-La Mondiale in het ziekenhuis van Valenciennes al een tweede MRI-scan om de gevolgen van zijn valpartij vast te stellen. “Hij is al fel verbeterd sinds hij werd weggebracht”, vertelde spoedarts Edwards aan de Noord-Franse krant La Voix du Nord.

Randy, de moeder van Stijn Vandenberghs dochtertje Victoria, hoopt hem vandaag te kunnen bezoeken in de afdeling intensieve zorgen. “Ze hadden het naast een hersenschudding ook over een trauma in de nek. Ik hoop dat alles goedkomt. Het is Stijns jaar niet. Dit is al de tweede hersenschudding van het jaar, hij had ook al een longontsteking, van alles. Toen ik zoveel telefoontjes kreeg, voelde ik onmiddellijk dat dit niet zomaar een val was.”

Neutralisatie?

Hilaire Van der Schueren, ploegleider van Wanty-Groupe Gobert, was gisteravond nog altijd kwaad omdat de UCI-wedstrijdjury de koers niet neutraliseerde. “Ik heb die Spaanse wedstrijdvoorzitter nog opgebeld. Veel coureurs zijn getraumatiseerd door al die valpartijen die ze het afgelopen jaar meemaakten. Op dat stuk weg reed het peloton zeker 60 kilometer per uur. Dit deed terugdenken aan de val van Stig Broeckx. De UCI heeft het altijd over respect en veiligheid, maar als er dan iets gebeurt, laten ze de koers gewoon doorgaan.”

Frison loopt bekkenbreuk op

Frederik Frison (Lotto-Soudal) liep een bekkenbreuk op en werd eveneens in Valenciennes opgenomen. Veranda’s Willems-Crelan had drie renners voor controle in het ziekenhuis van Kortrijk. Gaëtan Bille liep een lichte breuk aan de enkel op, Van Zummeren kneusde het staartbeen, en Devolder enkele ribben.