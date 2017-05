Anderlecht wil Thelin jaar langer houden, maar wat met Bruno?

Nadat de aankoopoptie van Teo en Spajic werd gelicht, bekijkt Anderlecht de dossiers van zijn andere huurlingen. De Zweedse spits Isaac Kiese Thelin (24) is met 2,75 miljoen te duur om definitief over te nemen van Bordeaux, maar RSCA wil hem wel nog een extra jaar huren.

Thelin viel dit weekend gretig in met een goal tegen Zulte Waregem en ligt nu in balans met Teodorczyk voor de titelmatch in Brugge zondag. Voor de Zweedse spits was het nochtans nog maar zijn tweede doelpunt voor Anderlecht in 586 minuten in alle competities samen. Toch is Weiler fan van Thelin. Hij accepteert zijn rol van doublure, blijft erg competitief op training, zeurt niet en vervult zijn (defensieve) taken als hij moet invallen.

Gezien zijn gebrek aan goals wordt zijn aankoopoptie van 2,75 miljoen euro wel te duur geacht, maar door de goeie relaties met Bordeaux en na onderhandelingen blijkt dat de aanvaller nog een jaar gehuurd kan worden met een nieuwe aankoopoptie. RSCA betaalde in januari nog 700.000 euro voor zes maanden.

Zijn Zweedse makelaar Miralem Jaganjac: “Sinds Isaac scoorde met Zweden (tegen Wit-Rusland, nvdr.) zijn er meerdere ploegen geïnteresseerd, maar hij zou het liefst bij Anderlecht blijven.”

Bruno met hulp van Sowah?

Voor Massimo Bruno (23), die gehuurd wordt van het Duitse RB Leipzig, is de situatie een pak moeilijker. Anderlecht wil zijn aankoopoptie lichten omdat hij Belg is, maar het blijkt niet evident om een akkoord te vinden met Leipzig. Een mogelijkheid is om de rechtsback Emmanuel Sowah in de deal te betrekken, want de Duitse vicekampioen is geïnteresseerd in de 19-jarige Ghanees.