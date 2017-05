Spijbelende politici krijgen binnenkort minder loon

Eén keer per week op het stemknopje duwen, zal in de toekomst niet meer volstaan om een volledig parlementair loon te krijgen. In het federaal parlement heeft de werkgroep Politieke Vernieuwing een consensus over de nieuwe, strengere regels.

Naast de verplichte plenaire vergadering op donderdag zullen de parlementsleden in de toekomst ook op 80 procent van de stemmingen in de kleinere commissievergaderingen aanwezig moeten zijn. Indien niet, verliezen ze een deel van hun loon.

De nieuwe regeling moet de spijbelende politici bestraffen. “Het échte parlementaire werk wordt in die commissies geleverd, dan is het ­logisch dat we dat ook in rekening nemen”, zegt Brecht Vermeulen (N-VA), de voorzitter van de werkgroep die werd opgericht na de schandalen over de vele goedbetaalde politieke postjes bij Publifin en Publipart.

Het parlement scherpt nu de regels voor zichzelf aan. Ook over het inperken van het loon van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) is intussen bijna een consensus. Een algemene decumul-regeling, waar de oppositiepartijen fel op aandrongen, komt er dan weer zo goed als zeker níet.