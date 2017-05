Gokverslaafde eist smak geld van overheid omdat die hem ongestoord fortuinen liet verspelen

De zwarte lijst waarop gokkers staan die niet meer in casino’s binnen mogen, blijkt niet altijd te werken. Een 30-jarige man uit Brussel eist daarom nu 65.000 euro schade­vergoeding van financiënminister Koen Geens (CD&V). De man had zich op de officiële lijst laten zetten, maar kon toch nog tienduizenden euro’s vergokken. De Kansspelcommissie geeft de problemen toe.

65.000 euro. Dat bedrag eist een Brusselse man van de Belgische staat, in een proces waarbij hij onder meer minister Koen Geens (CD&V), bevoegd voor de Kansspelwetgeving en de Kansspelcommissie, viseert. De man is al jaren een zware gokker. In 2011 ging het wat beter, en liet hij zich op de offi­ciële zwarte lijst van de Kansspelcommissie zetten. Wie daarop staat, mag niet langer worden toegelaten tot casino’s en speelhallen, en kan zich ook niet registeren op Belgische gokwebsites. Er staan zo’n 300.000 namen op de lijst, vaak van mensen die door hun gokverslaving zware ­financiële problemen hebben.

De man viseert onder meer minister Koen Geens (CD&V). Foto: BELGA

Maar eind 2015 hervalt de Brusselse dertiger, en begint hij opnieuw te gokken. Tot zijn verbazing blijkt hij zonder probleem te worden toegelaten op ­Belgische gokwebsites. Tussen november 2015 en februari 2016 jaagt hij er maar liefst 65.000 euro door. En dat bedrag eist hij nu dus terug van de staat.

De Kansspelcommissie erkent dat het soms misloopt met de zwarte lijst. “De gegevens van personen op de lijst zijn inderdaad niet altijd 100 procent correct, bijvoorbeeld door schrijf-, typefouten of andere onnauwkeurigheden. Daardoor komt het voor dat personen nog altijd toegang hebben tot casino’s en gok­websites. Hun persoonsgegevens komen namelijk niet volledig overeen met hun naam op de zwarte lijst”, zegt voorzitter Peter Naessens. “We proberen dat te vermijden door de identiteitsgegevens te vergelijken met de officiële persoonsgegevens in het Belgische Rijksregister. Maar dat is financieel een grote uitdaging: zulke opzoekingen kosten geld.” Daarom gebeurt dat maar twee keer per jaar. “Maar het principe van onze zwarte lijst is goed én werkt ook”, zegt Naessens. “Alleen moeten we die spijtige fouten veel sneller uit de databank zien te halen.”

De rechtszaak tegen Geens – en ook tegen de betrokken Belgische gokwebsite – is voor na de zomer­vakantie. Specialisten vermoeden wel dat de gokwebsite zelf niets ten laste kan worden gelegd, vermits de “correcte” naam van de Brusselse gokverslaafde niet op de zwarte lijst stond.