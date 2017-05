Ouders van vermoorde Shashia te emotioneel om hun binnenspeeltuin nog uit te baten

Heist-op-den-Berg / Antwerpen - De ouders van de vermoorde Shashia Moreau (20) zoeken een overnemer voor hun binnenspeeltuin in Heist-op-den-Berg. Ze hebben naar eigen zeggen tijd nodig om het drama te verwerken.

De binnenspeeltuin is té emotioneel voor hen, zeker omdat Shashia er ook werkte tot ze drie maanden geleden vermoord werd. “Er zijn hier in de zaak heel veel dingen die ons met haar dood confronteren en dat is best ­emotioneel”, zeggen mama Diane Verschaeren en haar man Gunther Verhaegen.

Shashia ­Moreau had op 7 februari in Antwerpen afgesproken met John V.D.B. (25) om Pokémonfiguurtjes te ruilen,maar het meisje raakte toen spoorloos. Op basis van camerabeelden kon de politie achterhalen dat Shashia wel degelijk bij John V.D.B. thuis was geweest.

Ze troffen haar lichaam uiteindelijk aan in zijn tuin. Het meisje bleek vermoord. John V.D.B. houdt nog steeds vol dat hij zich niets meer van de bewuste dag kan herinneren. Het psychiatrisch onderzoek moet uitsluitsel geven over zijn geestestoestand.