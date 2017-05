Hans Otten slaat sterrenchef aan de haak en opent restaurant

Samen met sterrenchef Viki Geunes opent voormalig tv-presentator Hans Otten (46) een hotel met restaurant en foodbar, U Antwerp aan het MAS. “Mijn vrouw verklaart me gek”, zegt Otten. Maar zij krijgt wel de dagelijkse leiding.

Hans Otten heeft bij mediabedrijf Warner Bros een goede job als hoofd programma ontwikkeling, maar de kans om een historisch pand op het Antwerpse Eilandje te kopen, recht tegenover het MAS, wou hij niet laten liggen. Otten stapte in dit avontuur met zijn goede vriend Viki Geunes, chef-kok van tweesterrenrestaurant ’t Zilte dat in het MAS gevestigd is. Ook Geunes’ echtgenote Viviane Plaquet en die van Hans Otten, Colette Van Remortel, zetten hun schouders onder U Antwerp. “We hebben ons met vieren afgezonderd op Ibiza en gebrainstormd over wat dit moest worden. We wilden geen ­gewoon hotel-restaurant, we wilden ook een lounge en foodbar.”

Hans Otten laat de dagelijkse leiding over aan zijn vrouw Colette, Viki Geunes vaardigt een naaste medewerker af voor de keuken. “Ik ga het concept bewaken en me met de marketing bezighouden”, zegt Otten. “Ik mocht alles doen, behalve borden vastpakken. Ik heb hiernaast nog een gewone job, Colette verklaarde me gek.” Otten is elke week te gast in het Radio 2-programma De Weekwatchers, waarin hij een speelse rubriek presenteert die uren voor­bereiding kost. “Ze willen graag dat ik dat blijf doen, maar daar moet ik over nadenken. Het moet haalbaar blijven.” Het nieuwe hotel-restaurant opent op 22 juni de deuren.