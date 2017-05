CLUBNIEUWS. Europese topclubs strijden om 15-jarig (!) Standard-talent, opvallende afwezigen bij Club Brugge

Het Europese voetbal is niet vies van een transfer meer of minder, dat is geen geheim. Dat blijkt nu ook weer in Luik, waar verschillende topclubs hengelen naar de diensten van een vijftienjarige! Intussen vielen er op training bij Club Brugge enkele opvallende afwezigen te noteren, en heeft Xavier Chen nog steeds exotische interlanddromen... Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Bayern en Juve strijden om 15-jarige doelman Standard

Bayern, Juventus en Monaco zijn enkele van de Europese topclubs die strijden om de handtekening van Standard-doelman Lillo Guarneri. Of beter: de handtekening van zijn ouders, want Guarneri vierde pas maandag zijn 15-jarige verjaardag en mag nog geen profcontract tekenen. Ex-Standard-coach Jankovic liet hem al eens meetrainen met de eerste ploeg en in februari werd de doelman van de nationale U15 uitgeroepen tot beste speler van een jeugdtornooi in Qatar. Standard wil hem houden, maar het is de vraag of dat lukt. “We gaan binnenkort praten met Standard”, zegt Guarneri’s manager Christophe Henrotay. “Een vertrek is zeker mogelijk.”

Claudemir, Poulain en De Bock niet op trainingsveld

Club Brugge werkte gisteren een laatste open groepstraining af. Opvallende afwezigen waren Claudemir en Laurens De Bock. Claudemir hervat vandaag wel met een individuele sessie terwijl de rest van de ploeg van een vrije dag geniet. De Bock hervatte vorige week de training na een hersenschudding, maar bleef gisteren uit voorzorg binnen. Ook hij zou zondag moeten halen. Poulain (kuit) mist zo goed als zeker de match. Gisteren was hij nog steeds niet te zien op het trainingsveld. Engels trainde opnieuw voluit. Refaelov werkt individueel na zijn probleem aan de adductoren.

Omdat Club-fans die de match tegen Anderlecht niet kunnen bijwonen hun abonnement via een online omruilsysteem beschikbaar kunnen stellen, kunnen enkele fans de wedstrijd van de laatste kans toch nog in het stadion volgen.

Chen wil doorgaan met Taiwan

KV Mechelen begon gisteren aan de trainingsweek zonder Nicolas Verdier. De Franse spits meldde zich ziek. Vandaag wordt hij opnieuw op de club verwacht. In tegenstelling tot bij KV is er bij Taiwan wel nog een toekomst voor Xavier Chen. Hij werd opgeroepen voor een kwalificatieduel in Singapore op 10 juni. De 33-jarige Taiwanese Belg overweegt om na dit seizoen een punt te zetten achter zijn clubcarrière, maar blijft dus beschikbaar om ook in het najaar nog twee interlands af te werken.

Geoffrey Cabeke dicht bij RWDM

Het naar de tweede amateurklasse gepromoveerde RWDM hengelt volop naar de diensten van drie bij Union vertrekkende spelers. Geoffrey Cabeke werd gepolst door FCV Dender, maar geeft haast zeker de voorkeur aan RWDM. De linksachter schermt zelf wel ook nog met interesse vanuit de eerste klasse B. Ook Vincent Vandiepenbeeck praatte al met RWDM, maar ook de centrale verdediger houdt nog andere pistes achter de hand. Ook doelman Anthony Sadin werd door RWDM benaderd.