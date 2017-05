“Trajectcontrole Leopold II-tunnel ruikt naar pestmaatregel”

Brussel - Mobiliteitsorganisatie Touring is niet te spreken over de trajectcontrole die binnenkort van start gaat in de Brusselse Leopold II-tunnel. Een snelheidsbeperking van 50 km/u in de tunnel is “totaal onlogisch en dus ongeloofwaardig”, aldus Touring. Uit een steekproef van de mobiliteitsorganisatie blijkt dat zeven op de tien bestuurders een onlogische snelheidslimiet aan hun laars lappen.

“Door het installeren van onlogische snelheidslimieten creëer je alleen maar frustratie bij de weggebruiker en dat brengt agressie mee. Het is die agressie die uiteindelijk uitmondt in gevaarlijker rijgedrag”, aldus Touring.

De organisatie benadrukt dat de snelheidslimiet in de tunnel op 70 km/u zou moeten liggen. “Dit ruikt sterk naar een pestmaatregel die zo veel mogelijk boetes moet opbrengen. Het wordt aangekondigd als een maatregel tegen wegpiraten, maar die rijden vandaag veel sneller dan 70 km/u. Je straft dus een grote meerderheid die zich wel aan de veilige 70 km/u houdt met een maatregel bedoeld voor een kleine minderheid”, aldus Touring.

“Snelheidslimiet afstemmen op functie en inrichting weg”

“De snelheidslimieten moeten afgestemd zijn op de functie en de inrichting van de weg. In de Leopold II-tunnel zijn geen conflictsituaties aangezien er geen dwarsend verkeer is, men niet links kan afslaan, er geen voetgangers en fietsers zijn en ook geen zwaar vervoer, en men bovendien over twee rijstroken in elke richting beschikt, gescheiden door een muur. Waar is dan het probleem?”, luidt het.

Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) had eind januari te kennen gegeven dat de camera’s die voor de trajectcontrole gebruikt worden in de laatste week van december vorig jaar uitgetest werden. Twee derde van de voertuigen bleek toen te snel te rijden en er werden snelheden tot 120 km/u opgetekend.