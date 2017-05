“Erik Van Looy samen met voormalig topmodel”

“Een fantastische madam.” Met die woorden kondigde regisseur en tv-presentator Erik Van Looy (55) enkele weken geleden aan dat hij opnieuw een relatie had. Die “fantastische madam” blijkt nu Ingrid Parewijck te zijn, zo meldt Het Laatste Nieuws. De 38-jarige Parewijck is een voormalig topmodel en stond vroeger meermaals op de cover van onder meer ‘Elle’ en ‘Vogue’.

“Ik ben ergens op proefcontract, denk ik. Bij een fantastische madam.” In het Vier-programma ‘Gert Late Night’ verklaarde de 55-jarige regisseur dat hij sinds zijn scheiding opnieuw een relatie had. Met wie vertelde hij er echter niet bij.

Enkele weken later blijkt het om Ingrid Parewijck te gaan. De intussen 38-jarige Gentse was een van de eerste Vlaamse modellen die carrière maakte in New York. Zo was ze onder meer aan de slag als gezicht van koffieproducent Lavazza en parfummerk Guerlain en stond ze meermaals op de cover van tijdschriften als ‘Elle’, ‘Vogue’ en ‘Marie Claire’. In de zomer van 2004 kwam het model nog in opspraak toen ze op de luchthaven van New York betrapt werd met enkele zakjes cocaïne. “Wat ik gedaan heb, was heel stom”, zei de dochter van een Gentse dokter er toen over.

Geen van beiden hebben de relatie echter al officieel bevestigd.