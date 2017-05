Actrice steekt middenvinger op en deelt haar 'tips om af te vallen'

Lena Dunham is ‘not amused’ met haar inbreng op de cover van US Weekly. Het magazine publiceerde een foto van haar naast de kop ‘dieettips van de sterren’, waarop de Amerikaanse actrice reageerde met een opmerkelijke boodschap.

Net zoals Amy Schumer wordt ook het lichaam van Lena Dunham oplettend in de gaten gehouden door de Amerikaanse media. Dat US Weekly haar foto gebruikt om een artikel met ‘dieettips van de sterren’ te promoten is echter niet in goede aarde gevallen bij de schrijfster, regisseuse en actrice.

Dunham vindt het absoluut geen compliment dat het magazine haar ‘feliciteert’ met haar slankere voorkomen ‘omdat het geen prestatie is’. "Het druist in tegen alles waar ik al mijn hele carrière voor vecht", aldus de ‘Girls’-ster die geen kans onbenut laat om haar cellulitis of vetrolletjes te tonen op het televisiescherm of magazinecovers, en zo wil aantonen dat je geen modellenmaatje nodig hebt om gelukkig te zijn. Eerder vroeg ze magazines ook om niet langer Photoshop te gebruiken om haar foto’s te bewerken.

Eigen dieettips

Dunham reageerde op de cover door haar eigen dieettips te delen op Instagram, ofwel een aantal mogelijke verklaringen voor haar recente gewichtsverlies. Dat doet ze volledig op haar eigen wijze, in alle eerlijkheid, met hier en daar een kwinkslag.

Ze somt een lijst op die begint bij een angststoornis, constante misselijkheid die daarmee gepaard gaat en "een verkiezing die de ware diepten van de Amerikaanse vrouwenhaat heeft blootgelegd". Staan ook nog in de lijst: "je constant zorgen maken over de gezondheid en veiligheid van vrouwen die je kent en vrouwen die je niet kent" en "een gelekt telefoonnummer waardoor je gewelddadige beelden ontvangt van anonieme afzenders".