Dappere vrachtwagenchauffeur redt motorrijder van gewisse dood na spectaculair ongeval

Een gecrashte Chinese motorrijder werd afgelopen vrijdag op het nippertje gered door de snelle reactie van de chauffeur van de vrachtwagen waarop hij was ingereden. De man sprong uit de brandende cabine van zijn voertuig en bracht de motard samen met anderen in veiligheid terwijl ze hun best deden om het brandende pak van het slachtoffer te blussen. De motorrijder overleefde het dramatische ongeval en was volgens de spoedartsen nooit in levensgevaar.

Het dramatische maar spectaculaire ongeval gebeurde op een snelweg in Nanchang City, een stad in het oosten van China en werd gefilmd door beveiligingscamera’s die opgesteld zijn langs de weg. Volgens het Chinese persagentschap CCTV+ probeerde de motorrijder wanhopig te remmen toen hij de vrachtwagen op het kruispunt zag staan, maar botste hij tegen de brandstoftank van de truck, die onmiddellijk in brand vloog.

De vlammen verspreidden zich snel, waardoor de chauffeur even vastzat in zijn vrachtwagen. “De deur aan mijn kant kon niet meer open door de vlammen”, verklaarde de man achteraf. “Ik opende de deur aan de kant van de passagier en kon uit mijn voertuig springen.” De dappere vrachtwagenchauffeur haastte zich naar de motorrijder en deed zijn uiterste best om hem te redden, op gevaar voor eigen leven. “Mijn brandende vrachtwagen kon me niets meer schelen. Mijn enige gedachte was dat ik die man moest redden.”

Nadat de motorrijder was gered en naar het ziekenhuis gebracht, belde de trucker de brandweer, die meer dan 40 minuten nodig had om het brandende wrak te blussen. De Chinese politie startte een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval, maar verklaarde dat de motorrijder waarschijnlijk veel te snel reed, waardoor hij niet op tijd kon stoppen om de vrachtwagen te ontwijken.