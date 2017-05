Mensen onthullen de ergste dingen die hun partner deed na de scheiding: “Ze stuurde mijn naaktfoto’s naar mijn baas”

Een relatie beëindigen of een scheiding aanvragen is nooit gemakkelijk. Vaak komen er discussies en slaande ruzies bij kijken. Maar soms loopt het ook helemaal uit de hand. Op de sociale nieuwssite Reddit hebben meerdere mensen hun ervaringen gedeeld. Ze gooiden de ergste dingen die hun voormalige partner deed na de scheiding op tafel.

“We woonden al twee jaar samen, maar het ging helemaal niet zo goed. Mijn vriendin had daarom beslist om te vertrekken. C’est la vie. Ze zei dat ze enkel haar kleren, de grote televisie en het keukengerei wou. Drie weken na haar vertrek kwam ik thuis van het werk en het appartement was he-le-maal leeg. Ik controleerde het nummer van het appartement om zeker te zijn dat ik me niet vergist had. Maar neen. Ze was teruggekomen en had alles meegenomen. Ze had enkel mijn kleren en mijn vissen achtergelaten. Die dag heb ik geleerd dat je de sloten moet laten vervangen nadat je partner vertrokken is.”

“Ze heeft al mijn gitaren verbrand.”

“Hij las al mijn dagboeken en stak ze nadien in brand. Maandenlang had ik gezocht naar de schriftjes die ik twintig jaar lang had bijgehouden. Tot ik een foto kreeg van een brandend vuur met enkele tekstjes die ik ooit had neergepend.”

“Toen ik verhuisd was, zocht hij mijn nieuw appartement en stal hij de batterij uit mijn auto zodat ik nergens naartoe kon. We woonden in een heel klein dorpje, dus helaas was het niet echt moeilijk om mij te vinden.”

“Ze stal al mijn schoenen zodat ik niet op het vliegtuig kon stappen.”

“Ze stuurde mijn naaktfoto’s naar mijn familieleden, vrienden en collega’s. Ik was toen 25 jaar oud en zag er op zich niet slecht uit. Maar ik schaamde me zo hard. Uiteindelijk reageerde iedereen goed op die foto’s. Ik heb zelfs complimenten gekregen van mijn baas. Haar plannetje liep dus niet helemaal zoals ze gewild had.”

“Toen we uit elkaar gingen, liep hij me achterna met een cricketbat en schreeuwde: “Waarom hou je niet van mij!” Hij stalkte me en dook constant op voor mijn deur. Hij bedreigde ook iedere man die in mijn buurt kwam.”

