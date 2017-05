‘MBA is de Rolls Royce van de business-opleidingen’

Een andere optie om via gerichte navorming de carrièrekansen exponentieel te verhogen, zijn de MBA-programma’s die via universiteiten en gerespecteerde business-schools worden aangeboden, zoals OpenBordersMBA, een tweejarig modulair weekendprogramma, waarvoor de Universiteit Hasselt School of Expert Education (UHasselt SEE) samenwerkt met HEC-ULg (Luik) en FH Aachen (Aken).

“Een MBA blijft de Rolls Royce onder de business-opleidingen”, zegt Stefan Coenen, directeur van de School Of Expert Education (SEE). “Wie dat diploma behaalt, ziet een wereld van opportuniteiten opengaan om zijn carrière nieuwe impulsen te geven. Een MBA is overal ter wereld gekend als ruggensteun voor ambitieuze professionals die willen excelleren in hun verdere loopbaan.”

“Ook in Limburg willen we managers de mogelijkheid bieden om een MBA-getuigschrift te behalen in combinatie met een fulltime job. Daarom hebben we het programma OpenBordersMBA uitgewerkt. Het gaat concreet om een opleiding in 3 modules (start in januari 2018), waarin deelnemers uitgenodigd worden om op basis van hun eigen en elkaars context en ambities, te werken rond diverse managementtopics. De focus ligt op internationalisering, eigen organisatie en leiderschap.”

Euregio

Er wordt onder meer gebruik gemaakt van kleine groepsprojecten, real-life cases en open discussies met geëngageerde proffen en experten. “Een voortdurende terugkoppeling naar de eigen bedrijfservaringen en ambities staat centraal”, aldus nog Stefan Coenen.

“Het docentenkorps combineert academische onderbouwing met praktische relevantie, door de systematische samenwerking tussen professoren, lectoren, en industrie-experts. De docenten zijn afkomstig uit België, Duitsland, en Nederland. De internationale focus wordt ook weerspiegeld in de deelnemersgroep met kandidaten die werken voor Euregionale bedrijven, actief over heel de wereld.”

