Ikea-tas is plots het mode-item van het moment geworden

De iconische blauwe Frakta-tas blijkt het mode-item van het moment te zijn. Heel wat creatievelingen gaan ermee aan de slag om er andere designs mee te maken. De plastic tas blijkt dus niet enkel goed te zijn om vol te laden met interieurspulletjes.

Het begon met een handtas van Balenciaga die geïnspireerd was op de Frakta, vervolgens dook er een pet op die gemaakt was van hetzelfde blauwe plastic materiaal. Maar nu is het hek helemaal van de dam en duikt de ene na de andere creatie op die gebruikmaakt van de Ikea-tas. Dat gaat van een rugzak, over een mondmasker tot een tangaslip. Het Amsterdamse Studio Hagel toverde de zak zelfs om tot een sneaker.

Toch is de trend niet geheel nieuw. Zo ging Ikea er in het verleden zelf al creatief mee aan de slag door onder andere voor de grap een campagne te lanceren waarbij beddengoed werd gepromoot dat werd gemaakt van de tassen.

