Moet elke Belg binnenkort een burgercontract tekenen?

Elke Belg die 18 jaar wordt en elke buitenlander die zich in ons land komt vestigen, moet een burgercontract tekenen. Dat is alvast het wetsvoorstel dat Denis Ducarme, MR-fractieleider in de Kamer, ingediend heeft en mee ondertekend werd door zijn partijvoorzitter Olivier Chastel. Dat schrijft La Dernière Heure woensdag.

Het voorstel werd dinsdag neergelegd door Ducarme en Chastel. Als het van hen afhangt, wordt elke Belg opgeroepen door zijn gemeente om het contract te tekenen zodra hij of zij 18 jaar wordt. Ook buitenlanders die zich in België willen domiciliëren zullen het document voor hun neus krijgen.

“In dat burgercontract zullen alle universele waarheden staan, net als de vrijheden die fundamenteel zijn voor een democratische samenleving”, verduidelijkt Ducarme in La DH. “De kennis van die waarden is onmisbaar. Ze moeten gekend, begrepen en aanvaard zijn door elk van ons vanaf dat we meerderjarig zijn.”

Radicalisering

Ook waarden als vrijheid van kennis, gelijkheid van man en vrouw en de scheiding van kerk en staat worden erin opgenomen. “Het belang van op de hoogte zijn wordt steeds belangrijker in de bijzondere situatie waarin we dezer dagen leven.”

In het voorstel wordt ook even de radicalisering van jongeren, voornamelijk in scholen, aangehaald. “Dat fenomeen dreigt over te slaan naar andere domeinen, zoals privé-bedrijven of de overheid”, aldus de MR-fractieleider. “En net daarom is het zo belangrijk om alle in België wonende mensen te verenigen rond diezelfde waarden. Zo willen we een samenleving die sterk, vrij, verenigd en tolerant is.”

Geen straffen

Ducarme benadrukt wel dat er geen straffen zullen komen voor mensen die het contract niet ondertekenen. Wie het wel ondertekent krijgt een attest, dat bijvoorbeeld bij de zoektocht naar werk wel eens een rol zou kunnen gaan spelen. Een bedrijfsleider zou mensen kunnen weigeren als ze geen attest hebben.