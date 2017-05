Renners geven niet snel op: “Blij dat ik mijn ontwrichte arm er weer zelf kon inzetten”

Laurens ten Dam is het prototype van de nooit opgevende renner. De 36-jarige Nederlander kwam dinsdag in de Giro zwaar ten val aan de voet van de Etna en zijn arm schoot daarbij uit de kom. Maar Ten Dam baalde vooral dat hij zijn kopman niet kon bijstaan, zette zijn ontwrichte arm snel zelf weer op zijn plaats en begon te klimmen...

Chaos aan de voet van de Etna. Nadat roze trui Gaviria een foute weg inslaat, komen heel wat renners ten val. Laurens ten Dam is één van hen. De Nederlander moest zijn kopman en landgenoot Tom Dumoulin bergop zo lang mogelijk bijstaan maar staat te voet met een pijnlijke grimas. Op zijn armen en benen zitten schaafwonden maar vooral: zijn arm is uit de kom. Maar wat doet een plichtbewuste renner als de 36-jarige Ten Dam? Niet twijfelen: die arm er zelf terug inzetten en weer op de fiets springen...

QOTD: again by @laurenstendam "I was happy to put my dislocated arm back in my self..." #KeepChallenging #HardMen #Giro100 — Aike Visbeek (@AikeVisbeek) May 9, 2017

Ten Dam kwam uiteindelijk als 92e boven, op meer dan een kwartier van de winnaar Jan Polanc maar daarmee zat hij wel nog in de eerste helft van het peloton. De laatste renner (Alberto Losada, die eveneens ten val kwam) kwam binnen op 38’46”.

“Kut dit Lau”

Het NRC Handelsblad zat mee in de ploegwagen van Team Sunweb en beschrijft wat er op zo’n momenten wordt gezegd tussen een gehavende renner en ploegleider Aike Visbeek:

“Kut dit Lau”, stelt Visbeek vast.

“Ja, kut ja”, reageert Ten Dam.

“Zit je ver achter het peloton nu?”

“Weet ik veel”, zegt Ten Dam. “Mijn arm is uit de kom geweest. Kut man, ik was zo goed. Godverdomme. Die bocht naar rechts, we gingen met hoge snelheid onderuit. Kruijswijk lag er ook bij. Ik had minder risico moeten pakken.”

Ten Dam heeft snel alweer zijn klimritme beet maar lijkt vooral zelf teleurgesteld dat hij zijn kopman vandaag niet kan helpen.

Visbeek spreekt hem moed in:”Kop op Lau, je hebt voor hetere vuren gestaan. Rijd nu in je eigen tempo omhoog. Je hoeft je niet te bewijzen vandaag.”

Als we bij Ten Dam vandaan rijden en hij zijn wonden schoonspuit met een bidon water, zegt Visbeek: “Dit is een taaie hoor. Die heb ik in Californië uit een ravijn moeten trekken. De vellen hingen erbij, en nog stapte hij weer op de fiets. Hij heeft de neiging om te blijven geven. Maar nu moet hij sparen. We hebben later deze ronde alle procentjes nog nodig.”

80 kilometer halfnaakt richting finish

Ten Dam was gisteren niet de enige die het zwaar te verduren kreeg in de Giro. Wat immers gezegd van Matteo Pelucchi, die na een val halfnaakt de laatste kilometer richting finish moest zien af te werken. Maar wel de top van de Etna haalde.