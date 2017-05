Seks op het vliegtuig, drank en drugs: ex-voetballer verklapt hoe het er écht aan toe gaat op vakantie

Voetballers leven als echte rocksterren naast het veld. Wat er écht gebeurt als de voetballers hun voetbalschoenen in de kleedkamer achterlaten, laat veel ruimte voor fantasie. The Secret Footballer, een anonieme ex-voetballer in Engeland, doet opnieuw een boekje open over hoe hij en zijn ploegmaats leefden naast het veld: van drank en drugs in Las Vegas tot seks met airhostessen. “In vergelijking met onze feestjes was The Wolf Of Wall Street een braaf hondje”, klinkt het.

“The Secret Footballer” is een begrip over Het Kanaal. De ex-voetballer schreef al ettelijke stukken in The Guardian en bracht al vier boeken uit over het leven als profvoetballer. Nu komt er een vijfde boek: “The Secret Footballer: What Goes On Tour... Isn’t Going To Stay On Tour Anymore”. Vrij vertaald: alles wat gebeurt tijdens de vakantie komt naar buiten.

120.000 euro

Zo vertelt ‘de geheime voetballer’ dat hij en zijn ploegmaats de koningen van Las Vegas waren. “We sloten elke nacht een nachtclub en ontvoerden stewardessen. Vergeleken met ons was The Wolf Of Wall Street (een expliciete film over het wilde leven van beursmakelaars op Wall Street, red.) een braaf hondje. We deden cocaïne, lieten champagne aanvoeren via een zip line en hadden seks in het vliegtuig.”

Foto: Photograph: Mary Cybulski/Paramo

Ooit vochten hij en zijn makkers een ‘champagnegevecht’ uit in Las Vegas met drie Braziliaanse WK-winnaars om de aandacht van één en dezelfde vrouw. Al snel vlogen kisten dure champagne in het rond... Totale kostprijs van de nacht: 120.000 euro. Nochtans hadden de voetballers nooit een tekort aan vrouwelijke aandacht. “Integendeel. Als je midden de 20 bent en belachelijk veel geld hebt, dan smijten de vrouwen zich aan jouw voeten...”

“De Messi en Ronaldo van de lucht”

Ook op weg naar hun vakantiebestemming was er plaats voor spannende avonturen, zo verklapt de ex-voetballer. “Er zijn drie of vier airhostessen van een bekende vliegtuigmaatschappij die altijd te vinden zijn voor een avontuurtje op het vliegtuig. Heel wat collega’s hebben hun nummer, ze zijn de Messi en Ronaldo van de lucht. Eens het vliegtuig opsteeg begon er een wedloop om als eerste in één van de drie bedden in het vliegtuig te belanden. Daar speelden de gelukkige winnaars dan seksspelletjes met de stewardessen, gecombineerd met champagne...”

“Het boek zal heel wat mensen choqueren”, gaf de voetballer aan in een exclusief interview met de Daily Mirror, “maar het is wat het is. Ik weet waar de lijken begraven zijn, want in sommige gevallen heb ik ze zelf begraven”, klinkt het. “Veel collega’s lezen graag mijn verhalen, ook al verwoest het in sommige gevallen onze reputatie. Meer zelfs: ze moedigen me zelfs aan om alles naar buiten te brengen.”