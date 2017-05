Stijlvol sportief? Styliste van de sterren geeft tips

Monica Rose is onder meer styliste van sterren als Chrissy Teigen en Gigi Hadid en werd door Shape aan de tand gevoeld over welke sportieve looks je hoe naar een hoger niveau kunt tillen.

Meer dan ooit is de mode doordrongen van alles wat met sportswear te maken heeft. We lopen allen rond op sneakers en merken als Reebok, Champion, adidas en Nike maken tegenwoordig het mooie weer. Toch zijn er bepaalde dingen die je beter in acht houdt als het gaat om sportkleding. Lifestylewebsite Shape vroeg superstyliste Monica Rose daarom naar enkele tips en trics. Zij staat erom bekend haar klanten regelmatig met sportieve kledingstukken aan te kleden.

Wie graag wil gaan werken in sportkleding, kiest volgens Rose best voor een jasje dat opvalt. "Wat tegenwoordig zo fantastisch is aan sportkleding is dat het van kwalitatieve materialen is gemaakt en niet enkel meer dient om in de fitness te dragen. Er zijn zoveel manieren om die items te dragen. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om een hoge trainingsbroek van Reebok te combineren met een chiquer jasje en een goede handtas. Accessoires helpen trouwens ook altijd om iets er minder casual te doen uitzien. Een beetje rode lippenstift of statement oorringen kunnen een outfit eveneens opluisteren."

Tijdloze sneakers

Ook over sneakers heeft Rose een mening. Ze maakt graag gebruik van witte klassiekers zoals de Reebok Classic Leather. "Dergelijke sneakers kun je met werkelijk alles dragen omdat ze zo veelzijdig zijn. Je kan dus een heel moderne outfit dragen en toch sneakers dragen die klassiek, wit en tijdloos zijn. Veelzijdigheid is de sleutel tot stuks die nooit uit de mode gaan en het is altijd aangenaam om iets in huis te hebben dat vertrouwd aanvoelt, zelfs als je graag met verschillende stijlen experimeert", vertelt ze.

Vissershoedje

De superstyliste vindt dat je trouwens niet altijd voor dure items hoeft te gaan als je graag de trends van de celebs wil volgen. "Ik hou bijvoorbeeld heel veel van hoeden en heb Kendall Jenner al eens in een vissershoedje van Saint Laurent gestopt. Toch hoef je niet zoveel geld neer te tellen, je kunt daarvan evengoed leuke versies vinden in tweedehandswinkels. Ook oversized oorringen gebruik ik tegenwoordig vaak en ook die hoeven niet duur te zijn."