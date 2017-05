In deze dierentuin stierven de afgelopen 4 jaar maar liefst 500 dieren, maar toch moet hij niet sluiten

Een jaguar afgemaakt nadat hij zijn eigen poot had afgebeten. Twee sneeuwluipaarden dood aangetroffen in hun kooi. Het lijkje van een aapje gevonden achter een radiator nadat het vast was komen te zitten. In amper vier jaar tijd stierven er maar liefst vijfhonderd dieren in een Britse zoo. En toch mag de dierentuin open blijven.

De South Lakes Safari Zoo in het Engelse plaatsje Dalton-in-Furness opende in 1994 de deuren. Jaarlijks krijgen ze zo’n 250.000 bezoekers over de vloer en er zijn intussen meer dan 1.500 dieren te bezichtigen. Inclusief tijgers, giraffen en zeldzame vogels.

Maar toen medewerkster Sarah McClay (24) er vier jaar geleden tijdens het schoonmaken van een kooi verscheurd werd door een Sumatraanse tijger, kwam de zoo in een slecht daglicht terecht. In 2016 werd de dierentuin verantwoordelijk gesteld en kreeg hij een boete van 450.000 pond opgelegd.

Vijfhonderd dode dieren

In het kader van dat tragische overlijden werd ook een onderzoek gestart naar de zoo. De resultaten daarvan waren ronduit shockerend.

Uit het rapport bleek dat de afgelopen vier jaar maar liefst vijfhonderd dieren stierven in de zoo. Meestal wegens slecht management, onderkoeling en ondervoeding.

Open blijven

Lange tijd werd een onderzoek gevoerd om te kijken of de licentie van de zoo wel verlengd mocht worden. Of de zoo mocht open blijven, dus.

Twee maanden geleden weigerde het stadsbestuur unaniem om dat te doen. Maar nu is de licentie toch verlengd. Het inspectieteam zegt namelijk grote verbeteringen gezien te hebben in de dierentuin.

Sommigen beweren dat die verbeteringen er enkel gekomen zijn omdat de eigenaar buffels verkocht zou hebben aan jagers voor 300.000 pond.