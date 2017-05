Gekidnapte tiener weigert om naar huis te gaan, want “het was de beste tijd van mijn leven”

Een maand lang waren de autoriteiten met een grootschalige zoekactie op zoek naar de 15- jarige Elisabeth Thomas omdat ze gekidnapt was. Nu, enkele weken nadat ze uit het hutje van haar 50-jarige leerkracht Tad Cummins werd gered, weigert het meisje naar huis te gaan. Haar reden: “Ik wil bij mijn lief blijven.”

Het meisje uit Tennessee werd op 20 april na een grootschalige zoekactie teruggevonden in een verlaten huisje in het noorden van de Amerikaanse staat Californië, 4.000 kilometer van haar thuis. De 50-jarige Tad Cummins, haar leraar, werd destijds opgepakt. Maar volgens Elisabeth was er geen sprake van een kidnapping, maar wilde zij “haar sprookje” werkelijkheid maken. Ze was immers smoorverliefd op de vijftiger.

Geruchten en liefdesverklaringen

Er waren al langer geruchten dat de leraar ‘Gezondheidswetenschappen’ en de 15-jarige student een verhouding zouden hebben. Zowel de leerkracht als de student schreven continu over liefde en soulmates op hun Instagramprofielen. Toen het meisje verdween liep er ook een intern onderzoek, aangezien een andere leerlingen haar leraar naar eigen zeggen met de tiener had zien kussen.

Nadat het meisje verdwenen was, zouden ze samen in een supermarkt gezien zijn in Oklahoma City. Beiden hadden een ander kapsel en waren op die manier minder herkenbaar. Tijdens een huiszoeking zouden de autoriteiten bij de leraar een laptop hebben gevonden waarop hij informatie had opgezocht over “ontsnappen aan de politie” en “seksueel zelfbeschikkingsrecht bij minderjarigen”. Bovendien vonden ze verschillende expliciete mails tussen de leraar en de leerlinge.

“We deden niets verkeerd”

Maar Elisabeth wilde niet bevrijd worden uit het hutje. “En ik wil ook niet naar huis”, vertelt ze nu vanuit het centrum waar ze opgevangen wordt om haar trauma te overwinnen. In plaats daarvan wil ze terug naar Cummins, de man die kinderen en kleinkinderen heeft en meer dan drie keer zo oud is als zijzelf. “Ik ben een volgroeide vrouw en de vijf weken op road trip met hem waren de beste van mijn leven”, zo zou het meisje tegen haar begeleiders gezegd hebben, zo staat er in The Tennessean te lezen. Ook haar vrienden zouden beamen dat ze “niets verkeerd deed”.

De leraar werd aangeklaagd voor ontvoering en seksueel contact met een minderjarige. “Dat maakt niet uit of Elisabeth het wou. Dit is geen sprookje, het is kidnapping. Zij was minderjarig, hij 35 jaar ouder en iemand met macht over haar”, aldus de politierapporten. Daarnaast moet hij zich ook op federaal niveau verantwoorden, omdat hij een minderjarige mee had genomen over een staatsgrens om seks te hebben. In het totaal zou hij een maximale celstraf kunnen krijgen van 10 jaar, aldus de politie.