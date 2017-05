COLUMN. "Fashionista's met een klein budget, pas op voor de stockverkopen"

Deze week zijn het stockverkopen, de zogenaamde hoogdagen voor fashionista's zonder ongelimiteerd budget. Je kan er namelijk betaalbare spullen tegenkomen die je twee jaar eerder makkelijk het zesvoudige had betaald. Maar wat sommige modekenners je ook willen wijsmaken: stockverkopen zijn géén manier om te besparen. Laat me dat even uitleggen.

Een paar jaar geleden heb ik me laten vangen aan dat ‘koopjes doen’-idee. Ik stond toen in de rij aan het pand op het Antwerpse eilandje waar Dries Van Noten doorgaans in stilte werkt. Twee keer per jaar wordt zijn gelijkvloers overspoeld door een bende modeliefhebbers die graag een kledingstuk van ‘Dries’ willen, want zo zeg je dat als je iets van mode kent. Dries maakt kleding die erg mooi is, dus zijn stockverkoop is altijd een succes.

Ik paste een jurk die met mij aan de haal leek te gaan, een rok zo delicaat dat hij nooit in de buurt van mayonaise of tomatensaus mag komen en een heel mooi topje dat ik blijkbaar omgekeerd aan had. Rond mij stonden allemaal vrouwen in de geïmproviseerde paskamer die er wél gesofisticeerd uitzagen in de stukken. Dus daar stond ik, zelfverklaard modeliefhebber, zonder houvast tussen de afgeprijsde Driesjes. Te panikeren, want misschien begreep ik ‘het’ gewoon niet en was ik meer het type van de middelmatige confectie die wel in de droogkast mag.

Met die twijfel in het achterhoofd heb ik ze toen allemaal gekocht: de jurk, de rok, de top en nog een hemd en een blazer bij. Ik wilde net zo moeiteloos stijlvol zijn als die andere vrouwen en ik ging er vanuit dat ik het wel zou leren, échte mode. Je kan wellicht wel raden hoe vaak ik die stukken heb gedragen. Laat ons zeggen dat ik volgens het geijkte criterium ‘kost per draagbeurt’ nog altijd aan een bedrag met drie nullen zit voor alle stukken samen.

Dus eigenlijk zit het zo: een stockverkoop kost altijd geld. Als je het stuk van je dromen vindt, is dat geen probleem. Maar als je niets vindt dat bij je past, loert het bankroet pas echt om de hoek. Niets zo nefast voor je rekening als een identiteitscrisis.

PS: twee jaar na die eerste keer heb ik op de stockverkoop van Dries Van Noten mijn favoriete sandalen gekocht. Ondertussen zijn ze vijf jaar oud en ik draag ze nog elke zomer. Kost per draagbeurt: minder dan één. Wat heb ik toen een koopje gedaan!