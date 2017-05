Véronique Leysen reageert opgetogen na steun voor borstvoedingsfoto

De borstvoedingsfoto die Véronique Leysen via Instagram deelde van haar en baby Otto heeft in Vlaanderen heel wat reacties losgeweekt. Zelf was ze bang voor de negatieve commentaren, maar die vrees bleek onterecht. Heel wat vrouwen deelden zelfs een eigen borstvoedingsfoto via sociale media. Toch wou ze in een reactie ook nog even benadrukken dat ze niets tegen flesjesvoeding heeft.

Véronique Leysen had ongetwijfeld niet verwacht dat haar borstvoedingsfoto zoveel deining zou veroorzaken. Ze stond er werkelijk van te kijken en deelde haar gevoelens dan ook via Instagram. "Wat een wonder! Het is zo mooi! Toen ik gisteren mijn geluk van de daken wou schreeuwen van Instagram, was ik een beetje bang voor de commentaren, maar die waren super positief! Heel veel moeders deelden meteen hun zalige zoogverhalen, andere mensen stuurden hartjes of kusjes, … Mensen houden blijkbaar evenveel van borstvoeding als van baby’s. Met andere woorden: leve borstvoeding! Maar ook: leve flesjesvoeding! Leve doen waar je jezelf goed bij voelt!", vertelt ze enthousiast.

Ze maakte van de gelegenheid dus ook gebruik om haar vroedvrouw en gynaecologe te bedanken, maar ze deelde eveneens een mozaïekfoto van allerlei vrouwen die in navolging van haar zelf een borstvoedingsfoto op sociale media hadden gedeeld. "Zie eens hoe prachtig jullie er allemaal uitzien", klinkt het. "Wat een schoonheid en wat een wonderbaarlijk kostbaar ding is borstvoeding toch. Bedankt om alle die intieme momenten tussen jou en je baby te delen. Dit is zo hartverwarmend en zo cool."