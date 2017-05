Mijlpaal in Australië: vrouw geeft pasgeboren dochter de borst midden in het parlement

Het Australische parlementslid Larissa Waters schrijft geschiedenis door openlijk borstvoeding te geven het parlement. Sinds vorig jaar is dit officieel toegestaan. Deze gebeurtenis is een ware mijlpaal in het land. In het verleden werden twee moeders namelijk al eens verwijderd uit respectievelijk het parlement en de Senaat. “We komen van ver,” aldus Waters.

“Ontzettend trots dat mijn dochter Alia de eerste baby is die borstvoeding krijgt in het federale parlement”, schreef Waters op Twitter. “We hebben meer vrouwen & ouders nodig in het parlement!”

De vrouw verwees ook naar een andere Australische politica, Kirstie Marshall, die veertien jaar geleden uit het parlement werd verwijderd toen ze haar baby van elf dagen oud de borst wou geven. En in 2009 werd het tweejarige dochtertje van Waters’ collega uit haar armen gerukt en uit de Senaat verwijderd.

Here is Kirstie Marshall before she was ejected from the Vic Parliament for breastfeeding her 11-day old bub. Look how far we have come! pic.twitter.com/LrzZcIFBXq — Larissa Waters (@larissawaters) May 10, 2017