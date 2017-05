Waarom we Lize al konden kennen voor ‘Temptation Island’

Lize Polaster (23) was met ‘Temptation Island’ niet aan haar televisiedebuut toe. De Bruxelloise was in 2015 al een week lang te zien in ‘Komen Eten’. Dat schrijft weekblad Tv Familie.

De brunette, die haar Jeffie in Thailand inruilde voor de Nederlandse verleider Ken, trakteerde haar drie medekandidaten twee jaar geleden op een verrassende, gastronomische maaltijd. Als voorgerecht schotelde ze gazpacho met chorizocrumble en tomatensalsa voor. Het hoofdgerecht werd een pasta met pesto, rode tonijn en koekjes op basis van parmezaan. Afsluiten deed ze met Franse toast met panna cotta van karamel.

Lize, die er destijds van droomde om haar eigen pannenkoekenhuisje te openen, won het befaamde mes niet. Ze eindigde als derde in de culinaire wedstrijd. De medekandidaten herinneren zich Lize nog heel goed. “Wat een aangename meid. Ze kookte met liefde en het was heel lekker”, zegt Marc, uitbater van een broodjeszaak in Balen, het in het blad. Hij voegt eraan toe dat hij niet verrast was toen ze meedeed aan ‘Temptation Island’ omdat hij tijdens ‘Komen Eten’ al de indruk kreeg dat ze bekend wilde worden.