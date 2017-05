Moet de Belgische Voetbalbond noodgedwongen verhuizen door komst atletiekpiste?

Brussel - De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) neemt akte van de plannen van de stad Brussel om in het kader van het Neo-project een atletiekpiste te bouwen op de plaats waar nu het bondsgebouw staat. Voorlopig heeft het stadsbestuur evenwel nog geen officiële verhuisaanvraag gericht tot de KBVB, zo bevestigde woordvoerder Pierre Cornez woensdag.

“Een verhuisdossier staat nog niet op de agenda van de KBVB. Dat zullen we pas doen als de stad Brussel ons officieel op de hoogte brengt van de herlokalisering”, aldus Cornez.

Sport/Voetbalmagazine schreef woensdag dat er in een derde en laatste fase van het Neo-project een nieuwe atletiekpiste voor Royal Excelsior Brussels komt op de plaats waar nu het bondsgebouw van de KBVB staat. ‘Het Glazen Huis’ op de Houba de Strooperlaan is sinds 1989 het hoofdkwartier van de KBVB.

Het Neo-project voorziet de herverstedelijking van de Heizelvlakte. Het eerste deel van het project bestaat uit een winkelcentrum van 72.000 m2, 9.000 m2 horeca, een bioscoop, een binnenspeeltuin, een themapark, 590 woningen, een bejaardentehuis, kantoren, een ondergrondse parking en groene ruimten. De ontwikkelaars willen midden 2019 de eerste steen van het vastgoedproject leggen. In een tweede fase is ook een congrescentrum en een hotel voorzien, in een derde fase wordt nieuwe sportinfrastructuur aangelegd.