Samengaan Eandis en Infrax levert u besparing van 3 procent op

Door het samengaan van energienetbeheerders Eandis en Infrax zullen enkele honderden banen verdwijnen. Dat zal gebeuren zonder ontslagen. Dat melden de bedrijven nu alle aandeelhouders groen licht hebben gegeven voor de fusie. De energiefactuur kan dankzij de besparing 3 procent omlaag.

Eandis en Infrax worden Fluvius. De vijftien intercommunales-aandeelhouders hebben hun akkoord daarvoor gegeven. Al vanaf volgend jaar komt er één management. De integratie van het personeel zal tegen 2020 voltooid zijn. Bij Infrax werken momenteel ongeveer 1.500 mensen en bij Eandis circa 4.000. Enkele honderden banen zullen verdwijnen, maar uitsluitend via natuurlijke afvloeiingen. Bij beide bedrijven staan veel werknemers dicht bij hun pensioen.

De twee huidige managementcomités gaan op in een gezamenlijke leiding. Eandis-topman Walter Van den Bossche en Infrax-CEO Frank Vanbrabant krijgen elk hun rol: de eerste zal als gedelegeerd bestuurder de missie, visie, strategie en beleidslijnen van Fluvius uitzetten en krijgt het dagelijks bestuur in handen. Vanbrabant zal als CEO het uitvoerend management sturen en de gekozen strategie uitvoeren. In mei 2019 vertrekt Van den Bossche op pensioen en zal Vanbrabant de enige CEO worden.

“Het is het juiste moment om de integratie op te starten. De logistieke en financiële uitdagingen voor de komende jaren in de energiesector zijn groot en vragen om extra efficiëntie”, luidt het. De hele integratie moet een besparing van minstens 100 miljoen euro opleveren. Aangezien de kernactiviteiten van de netbeheerders 20 procent van de energiefactuur uitmaken, zou dat een verlaging van die factuur met 3 procent opleveren.

De merknamen Eandis en Infrax verdwijnen overigens nog niet meteen uit het straatbeeld. Tijdens het integratieproces blijven de merken in gebruik. “Duidelijkheid staat voorop”, is daarbij het devies. Wellicht zullen de aparte namen ergens in 2020 pas plaatsruimen voor de nieuwe naam Fluvius, zo kondigen de netbeheerders aan. De gekende activiteiten van beide bedrijven (elektriciteit, aardgas, riolering, warmte, kabel en openbare verlichting) blijven behouden.