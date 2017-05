Café Oxygène organiseert 'Smijt je eigen ruiten in'-party

Aalst - Humor hebben ze in café Oxygène op het Priester Daensplein wel: nadat de zaakvoerder dit weekend letterlijk zijn eigen ruiten ingooide heeft ‘team Oxy’ een opmerkelijk evenement opgericht. ‘Smijt je eigen ruiten in-party”, luidt de klinkende naam van het evenement dat aangekondigd wordt op Facebook. “Los door de muur of los door de ruiten? Dat kan enkel en alleen in den Oxy”, klinkt het vrolijk. “Oxy op zijn grondvesten laten daveren zoals nooit tevoren: trek jullie knapste trainingspakske aan en gewoon komen knallen.”

Het ging er zaterdag stevig aan toe. De politie tekende een burenruzie op en diezelfde dag nog sneuvelden er ruiten. Mogen de feestvierders dat morgen weer verwachten? “Nee, ik heb meteen nieuwe ruiten besteld en deze worden donderdag geplaatst”, zegt zaakvoerder Charly Liénart. “Het is een overdreven zaak want in de ruiten zaten al gaten. En inderdaad, ik heb ze stukgegooid, maar dat was in het kader van een Russische avond.”