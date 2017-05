Een champagnekurk, een badjas en een keukentafel. Geloof ons, veel meer heb je niet nodig om speels je seksleven te redden

Een laag libido, sleur, te veel stress, of gewoon écht geen zin. Herkenbaar? Oké, maar wat doe je als de mot er inzit of als jij wel goesting hebt maar je partner niet? Vijftien jaar na de bestseller ‘Van Aardbei tot Zweepje’ heeft ­auteur Ilse Nackaerts (45) opnieuw 700 tips voor ‘Spannende Seks’ ­gekweekt. In primeur verklapt ze ons haar tien favoriete manieren om weer de vlam in de pijp te krijgen. “Ik weet zeker: wie dit leest zal er minstens aan denken bij de volgende seks, of het misschien zelfs meteen proberen.”