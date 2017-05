Past pasta in een gezond eetpatroon?

Wie is niet gek op een bord hete pasta met een goede saus? Ik krijg vaak de vraag of deze lekkernij wel in een gezond eetpatroon past. Of je als je wilt afvallen überhaupt pasta mag eten, want is dat geen notoire dikmaker? Ja en neen. Als je het verstandig aanpakt, kan een pastamaaltijd af en toe zeker. Zoals altijd, is ook hier balans het toverwoord.