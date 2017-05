Op het lijf van onze redactrice geschreven: kleine tatoeage, grote trend

Zoek via Pinterest naar foto’s van tiny tattoos en je kunt urenlang inspiratie opdoen. Een snoezig dier, lief woord of geometrische vorm: het zijn maar enkele hippe opties. “Kleine tatoeages zijn een grote trend en worden meer dan ooit gekozen als modeaccessoire”, zegt Tanne Sinnaeve van Bodydesign in Gent. Ook onze redactrice zet een nieuwe levensfase in met een gepaste tekening.

Tiny tattoos zijn overal. Topmodel Bella Hadid liep over de catwalk van Victoria’s Secret en trakteerde zichzelf nadien op getatoeëerde minivleugels ter hoogte van haar enkels. Rihanna maakt ...