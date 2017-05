Ooit verguisd als marginaal, nu is dit Belgisch ‘cultbier’ klaar om China te veroveren

Cara Pils, het goedkope huismerkbier van Colruyt, gaat een internationale carrière tegemoet. Sinds kort wordt het ook in China verkocht, zelfs al heeft het bij ons veeleer een marginale bijklank. “Voor de Chinezen telt alleen dat het Made in Belgium is. Dat is en blijft een kwaliteitslabel.”

De kans is reëel dat u op uw volgende trip naar het Verre Oosten Cara Pils in de winkelrekken ziet liggen, of Chinezen een blikje Cara ziet achteroverslaan. Colruyt verkoopt voortaan een vijftigtal producten ...