Noah werd twee jaar geleden doodgereden, nu maakt zijn vader Noah's droom waar

Haacht - Een deel van het geld dat hij zou verdienen gebruiken om arme mensen te helpen. Het was een van de dromen van Noah Mortier, de jongen die op 21 augustus 2015 doodgereden werd toen hij naar huis fietste. Dankzij zijn vader Johan wordt Noah's droom intussen werkelijkheid. Johan richtte de Football Academy Noah (FAN) op, en helpt kinderen in 22 scholen in Zuid-Afrika. Ter ondersteuning van het FAN-project wordt nu zaterdag, op 13 mei, een voetbaltornooi met topploegen georganiseerd.

Ik heb mijn verdriet in iets positiefs kunnen omzetten. Dit jaar leggen we de lat nog wat hoger Johan Mortier

Op vrijdag 21 augustus 2015 stond de wereld van Johan Mortier stil. Zijn zestienjarige zoon Noah Mortier werd in Haacht van zijn fiets gereden en overleed even later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De bestuurder, een jongeman van 23, pleegde vluchtmisdrijf.

Al snel besliste zijn vader Johan Mortier om zijn verdriet om te zetten in een positief project, waarbij hij het gedachtegoed van Noah levendig kon houden. Zo had Noah meermaals op jonge leeftijd verteld dat hij later een deel van het geld dat hij zou verdienen, wilde gebruiken om arme mensen te helpen door hun levensomstandigheden te verbeteren.

Football Academy Noah

Deze droom indachtig startte papa Johan de Football Academy Noah (FAN) in Zuid-Afrika - niet toevallig de geliefkoosde reisbestemming van Noah - met de bedoeling minderbedeelde kinderen in het land een kans te geven om te voetballen, één van de favoriete sporten van zijn zoon. FAN steunt intussen kinderen in 22 scholen in het arme Kwazulu Natal met sportuitrustingen en voetbalschoenen. Ook de lokale trainers krijgen de nodige ondersteuning.

Het FAN-project is een groot succes: ongeveer 2.500 jongeren voetballen dankzij de Football Academy Noah, die geregeld het bezoek krijgt van vader Johan en sympathisanten die willen ervaren hoe kleine beetjes een groot verschil maken.

Racing Genk en Club Brugge

Om alles financieel mogelijk te maken, werd vorig jaar het eerste FAN-tornooi georganiseerd, dat meteen - mede dankzij de deelname van Racing Genk, Sporting Lokeren, KV Mechelen en KSK Lierse en een zevenhonderdtal bezoekers - een groot succes werd.

“Maar net als Noah het zou gewild hebben, leggen we de lat dit jaar nog wat hoger”, zegt vader Johan. “Nu zaterdag, 13 mei, organiseren we een groots U16-tornooi, dat traditiegetrouw samen met de Haachtse voetbalclub KVC Haacht, de club van Noah, wordt georganiseerd.”

“Noah zou trots zijn geweest”

En dat het groots zal zijn, blijkt uit de deelnemende ploegen uit binnen- en buitenland: AZ uit Nederland, Club Brugge, Racing Genk, KV Mechelen, KSK Lierse, R. Antwerp FC en KVC Haacht (U17). “En alsof dat nog niet voldoende is, zal Lieven Van Gils het hele gebeuren presenteren en zal ook Stan Van Samang aanwezig zijn”, zegt Johan. “Noah zou trots zijn geweest.”