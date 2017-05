Blinden en ouderen krijgen meer tijd om over te steken dankzij slimme app

Op sommige kruispunten moet je je haasten om tijdig te kunnen oversteken zolang het licht nog op groen staat. Vooral voor ouderen, blinden of invaliden kan dat problemen opleveren. Een Nederlands bedrijf heeft daar nu een oplossing voor gevonden.

De gemeente Tilburg kreeg vaak de klacht van ouderen dat het op een aantal kruispunten moeilijk was om over te steken. De lichten sprongen er veel te snel weer op rood, op een moment dat zij nog niet aan de overkant waren geraakt.

Door een app op hun telefoon te installeren, kan daar nu verandering in komen. Dankzij die app kan je aan een aantal verkeerslichten namelijk jouw telefoon laten scannen. Gebeurt dat, dan zal het licht, van zodra het op groen springt, langer op groen blijven staan.

Het is bedrijf Dynniq die de app ontwikkelde. Het project zal nu drie maanden getest worden. Kent die test positieve resultaten, dan wordt gekeken of de toepassing kan uitgebreid worden.

Aanvankelijk werd eraan gedacht om het licht gewoon altijd langer op groen te laten, maar daardoor zou het verkeer te veel vertraagd worden, ook als er geen blinden of ouderen moeten oversteken.

Dynniq heeft ook een vestiging in België. Of de app ook in België zal toegepast worden, is nog niet duidelijk.