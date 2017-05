CLUBNIEUWS. Weiler breekt met gewoonte voor topper tegen Club, Preud'homme blikt vooruit

Anderlecht laat niets aan het toeval over richting de mogelijke titelmatch op Club Brugge. De Brugse trainer Michel Preud'homme deed dan weer zijn boekje open in de studio van Proximus TV, terwijl de oproerpolitie al oefende voor zondag. Tegelijkertijd is de naam Hubert wel erg populair in de hoogste klasse van ons voetbal. Al het clubnieuws van de dag.

RSC ANDERLECHT

Anderlecht laat niets aan het toeval over richting de mogelijke titelmatch op Club Brugge. René Weiler heeft niet de gewoonte om op afzondering te gaan – zeker niet als de wedstrijd pas om 18 uur begint – maar zaterdag doet hij het toch. Dat er veel druk heerst, daar moet alleszins niet aan getwijfeld worden. Paars-wit hield op training gisteren nog een groepsgesprek en Youri Tielemans gaf het ook toe tijdens een Facebook-chat met de fans. “De trainer maakt ons fysiek en mentaal klaar voor de strijd”, klonk het.

“We trainden pittig, maar ik voel dat de druk op onze schouders enorm is. Iedereen legt ons druk op. Goed voetbal? We proberen eerst en vooral goed te verdedigen en dat lukt, want we hebben de beste defensie in de competitie. Pas daarna zoeken we ruimtes om aan te vallen. Juventus doet het toch ook zo in de Champions League? Je moet met je tijd mee evolueren.” Kara Mbodj heeft de training alvast hervat.

CLUB BRUGGE

Erg ontspannen en met een steeds groter wordende baard – “ik laat hem staan omwille van persoonlijke redenen” – dook Michel Preud’homme gisteren op in de studio van Proximus TV, waar hij de Champions League-confrontatie tussen Atlético en Real Madrid analyseerde. De Brugse coach blikte tussen zijn analyses door al vooruit naar de clash met Anderlecht. “Als we winnen, verandert er eigenlijk niets. Als Anderlecht nadien twee keer wint, zijn ze nog steeds kampioen. Door onze slechte start in PO1 moeten we ons in de eerste plaats focussen op een Europees ticket. Maar het kan zijn dat zij nu vermoeid zijn. Wij gaan ons eigen voetbal spelen.”

Preud’homme kreeg ook een vraag over zijn toekomst voorgeschoteld. “Ik ben bezig met de matchen, maar ik heb wel al mijn besluit genomen. Maar vorig jaar heb ik mijn beslissing uiteindelijk ook nog veranderd.” De kern genoot gisteren van een vrije dag, al kwamen een paar spelers wel individueel trainen. Vandaag start de tactische voorbereiding richting de topper van zondag. Dinsdag hield de oproerpolitie langs het stadion nog een grootschalige oefening. Toen Anderlecht in 2010 kampioen werd in Brugge, braken er rond het stadion nog zware rellen uit.

ZULTE WAREGEM

De deal tussen David Hubert en Zulte Waregem is nagenoeg rond. De verdedigende middenvelder legde ondertussen al zijn medische testen af. Meer details over de overeenkomst zullen eerstdaags bekend raken. Hubert was dit seizoen aanvoerder bij Moeskroen, op uitleenbasis van bij AA Gent. Maar bij de Buffalo’s loopt zijn contract af in juni, waardoor hij een vrije speler is. De 29-jarige Brusselaar moet bij Zulte Waregem vertrekkers Soualiho Meïté en/of Lukas Lerager vervangen. Moeskroen zelf hoopte Hubert nog langer aan zich te kunnen binden, maar de sportieve ambitie van de middenvelder is groter.

Zulte Waregem heeft de 16-jarige Glenn Verstraete aangetrokken van KV Oostende. Ook AA Gent was in de running, maar de jonge spits kiest voor een avontuur aan de Gaverbeek.

KV OOSTENDE

KV Oostende leent Gohi Bi Cyriac (26, foto)) uit aan Fulham. De Engelse tweedeklasser moet voor 15 mei – nu zondag – beslissen of het de aankoopoptie licht, maar zal dat niet doen. De Ivoriaanse spits kwam voorlopig niet verder dan negen invalbeurten en één goal in The Championship. “Fulham mailde me wel dat ze heel tevreden zijn over Cyriac”, aldus KVO-manager Luc Devroe. “Maar ze spelen play-offs voor promotie naar de Premier League en daaraan hangt 60 tot 70 miljoen pond (tussen 71 en 83 miljoen euro) vast. Daarom willen ze nu nog niets beslissen. Cyriacs aankoopoptie wordt dus niet gelicht, maar dat betekent niet dat we na 15 mei niet meer kunnen onderhandelen met Fulham.”

KVO krijgt trouwens nog een uitgeleende speler terug. Waasland-Beveren stuurt Ibrahima Conté (26) terug. Die trainde al even apart en was niet fit genoeg voor de wedstrijdkern. Ook bij KVO heeft hij weinig toekomst.

KV Oostende heeft er binnenkort ook een A-international bij. Antonio Milic (23) wordt straks voor het eerst opgeroepen voor de Kroatische A-kern voor de interlands tegen Mexico en IJsland. Op training bij KVO kampten Dimata (knie), Marusic (schouder), Rozehnal (voet), Bossaerts (buikspieren), Siani (knie) en El Ghanassy (ziek) allemaal met kwaaltjes. Proto (teen) en Canesin (ziek) hebben de training wel hervat. ’s Middags ging de groep petanque spelen.

STANDARD / KV KORTRIJK / WAASLAND-BEVEREN

KV Kortrijk en Waasland-Beveren vissen duidelijk in dezelfde vijver op zoek naar een nieuwe doelman. Eerder werd de transfervrije Didier Ovono (Oostende) al dubbel geciteerd en beide teams zijn nu ook geïnteresseerd in Standard-doelman Guillaume Hubert (23). Die is veel jonger en wil weg, maar ligt nog één seizoen onder contract. Bij Beveren maakt hij wel kans als eerste keeper, bij Kortrijk moet hij concurreren met Kaminski. In het Guldensporenstadion hangt het ook een beetje af van wie er de keeperstrainer wordt van de nieuwe trainer Yannis Anastasiou. Cedric Berthelin en Eric Deleu (ex-Cercle) zijn in beeld, net als Patrick Deman van Oostende.

KV KORTRIJK

De nieuwe trainer Yannis Anastasiou was al de hele dag in Kortrijk om de toekomst te bespreken. Maandagavond verloren de beloften van KV Kortrijk hun laatste wedstrijd in groep 1 bij de reserven. Op het veld van AA Gent werd het 1-3. Kortrijk begon goed en kwam voor de rust ook op voorsprong toen Joedrick Pupe een perfecte vrije trap van Julien Daxhelet in het doel kon trappen. Tijdens de tweede helft kwamen de Buffalo's opzetten, en dat loonde.

WAASLAND-BEVEREN

De sportieve cel heeft beslist om de samenwerking met Oostende-huurling Ibrahima Conté en Everton-huurling Leandro Rodriguez met onmiddellijke ingang stop te zetten. Beide spelers keren per direct terug naar hun moederclub. Conté en Rodriguez kwamen afgelopen winter op huurbasis naar de Freethiel om de fusieclub van de degradatie te behoeden. Conté speelde amper vijf wedstrijden, Rodriguez zelfs geen enkele.

STVV

Pieter Gerkens trainde gisteren niet mee met de groep, hij ondervond nog te veel hinder aan de hamstrings. Vandaag trekt de Bilzenaar naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. De kans dat hij Union haalt, is erg klein.

KRC GENK

Op de woensdagtraining viel er nog geen spoor te bekennen van Omar Colley (keelontsteking). Dante Vanzeir, die revalideert na een zware knieoperatie, werkte wel een gedeelte van de training af met de groep. Heynen en Trossard kregen een individueel programma, deels buiten. Vandaag genieten de Genkies van een vrije dag.

KV MECHELEN

Na Kolovos rondde KV Mechelen nu ook de transfer van El Messaoudi af. De 21-jarige middenvelder, die sinds januari 2016 op huurbasis bij KV speelt, komt definitief over van Lierse. Hij tekende een contract tot 2021. Verdier trainde opnieuw mee na een dag ziekteverlof. De spits geraakt in principe speelklaar voor de wedstrijd van morgenavond (aftrap om 20.30 uur) op bezoek bij Standard. Voor de rest blijft KV voorlopig gespaard van nieuwe blessuregevallen.

AA GENT

De Supportersfederatie reikt op 18 mei – in de marge van de laatste thuiswedstrijd in Play-off 1 tegen Zulte Waregem – weer de trofee Jean-Claude Bouvy uit aan de meest verdienstelijke speler van het seizoen. De tweede stemronde via de clubwebsite loopt nog tot 14 mei. Vorig seizoen won Nana Asare de trofee maar met onder andere Depoitre, Van Der Bruggen, Thijs en Ruiz staan er nog heel wat voormalige Gentse publiekslievelingen op de erelijst.

UNION

Grosjean gunde zijn troepen een dagje vrij. Vandaag sluiten Da Silva (knie) en Marterns (kaakbeen) opnieuw aan op training. Ook Rajsel sluit aan en raakt opgelapt voor zaterdag. Aanvoerder Charles Morren (enkel) is zo nog de enige basisspeler in de lappenmand. Geoffrey Cabeke mist na zijn dubbele gele kaart in Lier de partij tegen STVV. Doelman Adrien Saussez werd dinsdag vader van zoontje Leano, meteen zijn tweede kindje.

ROESELARE

Damman en Schmisser lijken weer in aanmerking te komen voor de match van zaterdag tegen Lokeren. Schmisser werd vorige zaterdag onverwacht ziekjes. Voor Seoudi en Kompany blijft het afwachten. Beiden hadden rust voorgeschreven gekregen.Voor de beloften zit het seizoen er op nadat ze vorige week de slotmatch tegen Lierse speelden.