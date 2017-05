Goed nieuws voor de fans van Stromae

Fans van Stromae (32) slikten even toen ze vorige maand het nieuws hoorden: de zanger van Alors On Danse en Papaoutai kondigde aan te willen kappen met muziek maken.

Paul Van Haver, zoals Stromae echt heet, wilde zich uitsluitend concentreren op zijn kledinglijn Mosaert die hij samen met zijn vrouw Coralie Barbier ontwerpt. Bovendien is het al vier jaar geleden sinds Stromae zijn laatste plaat Racine Carrée uitbracht en twee jaar sinds zijn laatste optreden.

Nu zou hij toch weer met muziek bezig zijn. Dat liet Barbier zich ontvallen. Haar man is momenteel aan de slag in Engeland, waar hij als producer aan een album werkt. Of het om eigen muziek gaat of van iemand anders, wil Barbier niet kwijt. Alleszins lijkt het een kwestie van tijd voor Stromae nieuw materiaal lost.